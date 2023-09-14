Закуска з баклажанів: рецепт овочевої страви зі смаком грибів

Закуска з баклажанів на смак нагадує мариновані гриби.
Необхідно відварити баклажани та замаринувати в маринаді. У результаті отримаємо апетитну та пікантну страву.
Інгредієнти:
- баклажани – 1 кг;
- вода – 1,5 літра;
- перець гіркий – 1 шт;
- часник – 3 зубчики;
- оцет 9% – 100 мл;
- олія – 100 мл;
- цукор – 1 ст. л;
- сіль – 2 ст. л;
- лавровий лист – 2 шт.;
- кріп – пучок.
Приготування:
- Баклажани наріжте кубиками. Кріп дрібно подрібніть. Наріжте дрібно гіркий перець, а часник пропустіть через прес.
- Приготуйте маринад: додайте у воду цукор, сіль, лавровий лист, оцет. Закип'ятіть. У киплячу суміш викладіть баклажани та варіть 6 хвилин. Відкиньте на друшляк і дайте стекти всій рідині.
- Охололі баклажани з'єднайте з часником, олією, гірким перцем і кропом. Перемішайте. Поставте в холодильник на 12 годин для маринування.
Поради:
Баклажани можна залишити маринуватися на добу.
Баклажани можна нарізати тонкими кружальцями або будь-яким іншим чином.
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