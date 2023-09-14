Закуска з баклажанів: рецепт овочевої страви зі смаком грибів

Закуска з баклажанів на смак нагадує мариновані гриби.

Необхідно відварити баклажани та замаринувати в маринаді. У результаті отримаємо апетитну та пікантну страву.

Інгредієнти:

баклажани – 1 кг;

вода – 1,5 літра;

перець гіркий – 1 шт;

часник – 3 зубчики;

оцет 9% – 100 мл;

олія – 100 мл;

цукор – 1 ст. л;

сіль – 2 ст. л;

лавровий лист – 2 шт.;

кріп – пучок.

Приготування:

Баклажани наріжте кубиками. Кріп дрібно подрібніть. Наріжте дрібно гіркий перець, а часник пропустіть через прес.

Приготуйте маринад: додайте у воду цукор, сіль, лавровий лист, оцет. Закип'ятіть. У киплячу суміш викладіть баклажани та варіть 6 хвилин. Відкиньте на друшляк і дайте стекти всій рідині.

Охололі баклажани з'єднайте з часником, олією, гірким перцем і кропом. Перемішайте. Поставте в холодильник на 12 годин для маринування.

Поради:

Баклажани можна залишити маринуватися на добу.

Баклажани можна нарізати тонкими кружальцями або будь-яким іншим чином.

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