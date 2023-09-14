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Закуска з баклажанів: рецепт овочевої страви зі смаком грибів

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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Закуска з баклажанів: рецепт овочевої страви зі смаком грибів

Закуска з баклажанів / Фото: Credits

Закуска з баклажанів на смак нагадує мариновані гриби.

Необхідно відварити баклажани та замаринувати в маринаді. У результаті отримаємо апетитну та пікантну страву.

Інгредієнти:

  • баклажани – 1 кг;
  • вода – 1,5 літра;
  • перець гіркий – 1 шт;
  • часник – 3 зубчики;
  • оцет 9% – 100 мл;
  • олія – 100 мл;
  • цукор – 1 ст. л;
  • сіль – 2 ст. л;
  • лавровий лист – 2 шт.;
  • кріп – пучок.

Приготування:

  • Баклажани наріжте кубиками. Кріп дрібно подрібніть. Наріжте дрібно гіркий перець, а часник пропустіть через прес.
  • Приготуйте маринад: додайте у воду цукор, сіль, лавровий лист, оцет. Закип'ятіть. У киплячу суміш викладіть баклажани та варіть 6 хвилин. Відкиньте на друшляк і дайте стекти всій рідині.
  • Охололі баклажани з'єднайте з часником, олією, гірким перцем і кропом. Перемішайте. Поставте в холодильник на 12 годин для маринування.

Поради:

Баклажани можна залишити маринуватися на добу.

Баклажани можна нарізати тонкими кружальцями або будь-яким іншим чином.

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Дата публікації
Перегляди
167
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