Рецепти
112
1 хв

Закуска з буряка із хроном: чудове доповнення до м’яса та холодцю

Буряк із хроном — дуже популярна страва на заході України.

Катерина Труш
1 год. 40 хв.
1 год. 40 хв.
46 ккал
46 ккал
Закуска з буряка з хроном

Закуска з буряка із хроном / © Credits

Зазвичай такий буряк подають до холодцю, м’ясних страв, риби чи просто на бутерброди. Закуску можна приготувати заздалегідь і зберігати її в холодильнику.

Інгредієнти

буряк
500 г
хрін (корінь)
80 г
лимонний сік
1, 5 ч. л.
цукор
1 ч. л.
сіль
1 ч. л.

Буряк помийте і відваріть від моменту закипання 60–80 хвилин. Остудіть, очистіть і натріть на дрібну тертку.

Корінь хрону помийте, очистіть від шкірки і натріть на дрібну тертку.

До миски викладіть буряк, хрін, додайте лимонний сік, цукор і сіль, перемішайте.

Викладіть до скляної ємності, щільно закрийте кришкою і зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • Лимонний сік можна замінити столовим 9% оцтом.

