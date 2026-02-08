- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
Закуска з буряка із хроном: чудове доповнення до м’яса та холодцю
Буряк із хроном — дуже популярна страва на заході України.
Зазвичай такий буряк подають до холодцю, м’ясних страв, риби чи просто на бутерброди. Закуску можна приготувати заздалегідь і зберігати її в холодильнику.
Інгредієнти
- буряк
- 500 г
- хрін (корінь)
- 80 г
- лимонний сік
- 1, 5 ч. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- 1 ч. л.
Буряк помийте і відваріть від моменту закипання 60–80 хвилин. Остудіть, очистіть і натріть на дрібну тертку.
Корінь хрону помийте, очистіть від шкірки і натріть на дрібну тертку.
До миски викладіть буряк, хрін, додайте лимонний сік, цукор і сіль, перемішайте.
Викладіть до скляної ємності, щільно закрийте кришкою і зберігайте в холодильнику.
Поради:
Лимонний сік можна замінити столовим 9% оцтом.