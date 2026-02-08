Закуска з буряка із хроном: чудове доповнення до м’яса та холодцю

Закуска з буряка із хроном / © Credits

Зазвичай такий буряк подають до холодцю, м’ясних страв, риби чи просто на бутерброди. Закуску можна приготувати заздалегідь і зберігати її в холодильнику.

Інгредієнти буряк 500 г хрін (корінь) 80 г лимонний сік 1, 5 ч. л. цукор 1 ч. л. сіль 1 ч. л.

Буряк помийте і відваріть від моменту закипання 60–80 хвилин. Остудіть, очистіть і натріть на дрібну тертку.

Корінь хрону помийте, очистіть від шкірки і натріть на дрібну тертку.

До миски викладіть буряк, хрін, додайте лимонний сік, цукор і сіль, перемішайте.

Викладіть до скляної ємності, щільно закрийте кришкою і зберігайте в холодильнику.

Поради: