Закуска з оселедцем: рецепт від Євгена Клопотенка

Багато хто звик — якщо оселедець, то обов'язково з цибулею або картоплею. Час прощатися зі стереотипами!

Ви коли-небудь їли оселедець з буряком і копченою грушею? Думаю, що таких небагато. Тому я придумав цю круту закуску, де смаки поєднуються ідеально. Ви тільки спробуйте — і я вам обіцяю, вам захочеться добавки!

Час підготування — 15 хвилин

Час приготування — 5 хвилин

Інгредієнти:

буряк — 1 шт.

груша (в'ялена або копчена) — 2-3 шт.

насіння льону — 1 ч. л.

соняшникова олія (ароматна) — 2-3 ст. л.

оселедець — 2 шт.

кріп — 2 гілочки

Покроковий рецепт:

Помийте й оберніть фольгою 1 буряк, запікайте в духовці за температурі 180 градусів протягом 60-90 хвилин, залежно від розміру. Можна його відварити в підсоленій воді протягом 45-75 хвилин, але запекти буде смачніше. Очистіть готовий охолоджений буряк і наріжте тонкими слайсами. Розкладіть тонким шаром на тарілку, в якій подаватимете закуску.

Закуска з оселедцем / klopotenko.com

В'ялені або копчені груші (2-3 шт.) Залийте окропом на 15-20 хвилин, щоб вони трохи набухли та пом'якшали.

Закуска з оселедцем / klopotenko.com

Розм'якшені груші порубати дрібними кубиками. Вони додадуть закусці приємного копченого аромату і смаку.

Закуска з оселедцем / klopotenko.com

Філе оселедця (2 шт.) наріжте тонкими смужками, а потім — дрібними кубиками. На кожен слайс буряка викладіть по 1 ч. л. дрібно порізаного оселедця. Викладіть кубики груші й і насіння льону (всього вам знадобиться 1 ч. л.) на буряк з оселедцем. Збризніть блюдо ароматним соняшниковою олією (2-3 ст. л.) І прикрасьте дрібними гілочками кропу (2 гілочки).

Закуска з оселедцем / klopotenko.com

Готувати —- це просто!

Більше рецептів на klopotenko.com, а також в ефірі програми "Сніданок з 1+1" і "Сніданок. Вихідний".

Читайте також: Паштет а-ля фуа-гра: рецепт з доступних продуктів від Євгена Клопотенка