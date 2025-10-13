Закуска з перців і фети: ідеальний рецепт ефектної страви

Закуска з перців і фети / © Credits

Чудово підійде до м’ясних страв, із хрумким багетом або чіабатою. На святковому столі такі перці мають дуже ефектний вигляд.

Інгредієнти перець солодкий червоний 4 шт. сир фета 150 г часник 2 зубки соус соєвий 2 ст. л. гірчиця зерниста 1 ч. л. олія оливкова 2 ст. л. петрушка

Перець помийте, обсушіть паперовим рушником і викладіть на деко, застелене пергаментом.

Запікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці до чорних підпалин 15–20 хвилин. Викладіть до миски та накрийте харчовою плівкою до охолодження, потім зніміть шкірку, видаліть плодоніжки, насіння і наріжте смужками.

Часник очистьте та видавіть через прес.

Петрушку промийте та подрібніть.

Сир фета розламайте на шматочки.

Для соусу з’єднайте часник, соєвий соус, гірчицю, оливкову олію, петрушку, перемішайте. Додайте запечений перець, ще раз перемішайте і посипте фетою.

Поради: