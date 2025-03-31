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Закуска з сирого буряка: дуже простий рецепт
Особливість приготування такої закуски в тому, що буряк використовується сирий, без попереднього варіння чи запікання.
Найсмачніша пікантна закуска буде готова за дві години. Виходить кисло-солодкою на смак, в міру соковитою та м'якою.
Інгредієнти
- буряк сирий
- 500 г
- часник
- 3 зубчики
- коріандр мелений
- 0,5 ч. л.
- паприка мелена
- 0,5 ч. л.
- цукор
- 1,5 ст. л.
- оцет 9%
- 30 мл
- олія
- 50 мл
- перець чорний мелений
- 0,5 ч. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
Буряк помийте, очистіть, натріть на тертці для моркви корейської і перекладіть в миску. Додайте часник, видавлений через прес, коріандр, паприку, чорний мелений перець, цукор і сіль.
У сковороді розігрійте олію і вилийте її на буряк, влийте оцет, добре перемішайте, викладіть у скляну ємність і відправте в холодильник на дві години.
Поради:
Сіль, приправи додавайте до смаку.
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