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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв

Закуска з сирого буряка: дуже простий рецепт

Особливість приготування такої закуски в тому, що буряк використовується сирий, без попереднього варіння чи запікання.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
117 ккал
Закуска з сирого буряка

Закуска з сирого буряка / © Credits

Найсмачніша пікантна закуска буде готова за дві години. Виходить кисло-солодкою на смак, в міру соковитою та м'якою.

Інгредієнти

буряк сирий
500 г
часник
3 зубчики
коріандр мелений
0,5 ч. л.
паприка мелена
0,5 ч. л.
цукор
1,5 ст. л.
оцет 9%
30 мл
олія
50 мл
перець чорний мелений
0,5 ч. л.
сіль
0,5 ч. л.

  1. Буряк помийте, очистіть, натріть на тертці для моркви корейської і перекладіть в миску. Додайте часник, видавлений через прес, коріандр, паприку, чорний мелений перець, цукор і сіль.

  2. У сковороді розігрійте олію і вилийте її на буряк, влийте оцет, добре перемішайте, викладіть у скляну ємність і відправте в холодильник на дві години.

Поради:

  • Сіль, приправи додавайте до смаку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
251
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