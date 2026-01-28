- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 118
- Час на прочитання
- 1 хв
Закуска з вафельних коржів із картопляним пюре: незвичайний рецепт
Проста, бюджетна закуска без м’яса — рулетики з вафельних коржів із картопляним пюре.
Смачна, ситна страва для сніданку або перекусу.
Інгредієнти
- вафельні коржі
- 5 шт.
- картопля
- 5 шт.
- яйця курячі
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- сіль
- олія
Цибулю почистьте, наріжте на дрібні кубики й обсмажте на сковороді з олією до золотистого кольору.
Картоплю очистьте, помийте, розріжте на великі шматочки, відправте в каструлю.
Залийте водою так, щоб вона покрила картоплю, додайте сіль, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 15-20 хвилин, потім воду злийте і розімніть у пюре.
Додайте обсмажену цибулю і перемішайте.
Для кляру: яйця з сіллю збийте виделкою до однорідної маси.
Викладіть гаряче картопляне пюре на вафельний корж і рівномірно розподіліть його за допомогою лопатки, залиште на дві хвилини, так зробіть з усіма коржами. Згорніть у рулет і розріжте на 2-3 частини.
Кожен рулетик занурте в кляр, викладіть на розігріту сковорідку з олією і обсмажте на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Вафельні коржі можна купити в будь-якому супермаркеті.