Рецепти
118
1 хв

Закуска з вафельних коржів із картопляним пюре: незвичайний рецепт

Проста, бюджетна закуска без м’яса — рулетики з вафельних коржів із картопляним пюре.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
50 хвилин
251 ккал
Закуска з вафельних коржів із картопляним пюре

Закуска з вафельних коржів із картопляним пюре / © Credits

Смачна, ситна страва для сніданку або перекусу.

Інгредієнти

вафельні коржі
5 шт.
картопля
5 шт.
яйця курячі
2 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
сіль
олія

  1. Цибулю почистьте, наріжте на дрібні кубики й обсмажте на сковороді з олією до золотистого кольору.

  2. Картоплю очистьте, помийте, розріжте на великі шматочки, відправте в каструлю.

  3. Залийте водою так, щоб вона покрила картоплю, додайте сіль, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 15-20 хвилин, потім воду злийте і розімніть у пюре.

  4. Додайте обсмажену цибулю і перемішайте.

  5. Для кляру: яйця з сіллю збийте виделкою до однорідної маси.

  6. Викладіть гаряче картопляне пюре на вафельний корж і рівномірно розподіліть його за допомогою лопатки, залиште на дві хвилини, так зробіть з усіма коржами. Згорніть у рулет і розріжте на 2-3 частини.

  7. Кожен рулетик занурте в кляр, викладіть на розігріту сковорідку з олією і обсмажте на середньому вогні з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Вафельні коржі можна купити в будь-якому супермаркеті.

118
