Закуска з вафельних коржів із картопляним пюре: незвичайний рецепт

Смачна, ситна страва для сніданку або перекусу.

Цибулю почистьте, наріжте на дрібні кубики й обсмажте на сковороді з олією до золотистого кольору.

Картоплю очистьте, помийте, розріжте на великі шматочки, відправте в каструлю.

Залийте водою так, щоб вона покрила картоплю, додайте сіль, доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть 15-20 хвилин, потім воду злийте і розімніть у пюре.

Додайте обсмажену цибулю і перемішайте.

Для кляру: яйця з сіллю збийте виделкою до однорідної маси.

Викладіть гаряче картопляне пюре на вафельний корж і рівномірно розподіліть його за допомогою лопатки, залиште на дві хвилини, так зробіть з усіма коржами. Згорніть у рулет і розріжте на 2-3 частини.