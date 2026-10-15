Закуски на Геловін: як зібрати моторошне сирне обличчя та м’ясні деталі

закуски на Геловін instagram.com_mysnackcorner1 / © Instagram

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Якщо на Геловін хочеться не лише страшних костюмів, а й тематичного частування, ця ідея точно варта уваги. На сторінці My Snack Corner розповіли, як оформити велику дошку з м’ясними делікатесами, сирами, фруктами та горіхами, так, ніби її щойно принесли з фільму жахів.

Головна зірка композиції — моторошне обличчя із сиру. Криваві оливкові очі, гострі мигдалеві зуби та салямі створюють ефект, від якого гості спершу здивуються, а потім неодмінно зʼїдять по шматочку.

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Що покласти на дошку

Для створення цієї геловінської композиції знадобляться:

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сирне обличчя з оливками та мигдалем

троянда з салямі та «черв’яки» з м’ясних скибочок

маленькі закуски у вигляді мумій

сирні кульки-привиди

блакитний сир, прошуто та волоські горіхи

інжир, зерна граната та гілочки розмарину

солодкий перець, наповнений цвітною капустою, яка імітує мозок.

Поєднання різних кольорів, текстур і форм робить дошку дуже ефектною. А сир, м’ясні делікатеси, фрукти та горіхи дозволяють кожному гостю знайти щось до смаку.

Як приготувати дошку

Зробіть моторошне сирне обличчя. Викладіть м’який сир або сирне намащення у формі обличчя. Для очей використайте оливки, а для гострих зубів — мигдальні горіхи. Можна додайти шматочки сиру, щоб сформувати ніс і рот. Зверху трохи полити червоним соусом, який матиме вигляд крові. Зробіть м’ясні троянди та «черв’яків». Скибочки салямі скрутіть у формі трояндочок. Інші скибочки зігніть або злегка закрутіть, щоб вони нагадували черв’яків. Приготуйте мумії та привидів. Загорніть невеликі шматочки сосисок або сиру у тонкі смужки тіста, і залиште проміжки, наче бинти. Запечіть до готовності. Сирні кульки сформуйте у вигляді привидів, а очі зробіть із маленьких шматочків оливок. Зробить «мозок». Наповніть маленький солодкий перець дрібними суцвіттями цвітної капусти. Викладіть їх так, щоб вони нагадували звивини мозку. Зверху можна полити червоним соусом. Зберіть дошку. У центрі розмістіть сирне обличчя, а навколо — м’ясні троянди, мумій, сирних привидів, прошуто та блакитний сир. Вільні місця заповніть інжиром, зернами граната, волоськими горіхами та гілочками розмарину. Додайте фінальні штрихи. Подавайте закуску на великій дошці або темному блюді. Для ефектнішого вигляду можна додати ще кілька оливок, крапельки соусу та шматочки сиру неправильної форми.

Не прагніть ідеальної симетрії, у цій композиції саме хаотичність і моторошність створюють потрібний ефект. Для ще більшого враження подайте закуску на темній дошці чи великому чорному блюді.

Геловінська дошка з закусками — доказ того, що святкова їжа може бути водночас смачною та трохи лячною. Вона стане ефектним центром вечірки та чудовою темою для фотографій.

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