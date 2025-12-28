ТСН у соціальних мережах

Рецепти
96
1 хв

Закусочна капуста з болгарським перцем: швидкий рецепт

Смачна, хрумка, але водночас проста у приготуванні капуста з болгарським перцем стане чудовим доповненням до будь-якої страви.

Катерина Труш
Закусочна капуста з болгарським перцем

Закусочна капуста з болгарським перцем / © Credits

Що довше капуста стоїть у холодильнику, то смачнішою вона стає.

Інгредієнти

Овочі

  • капуста білокачанна — 1 кг

  • перець болгарський червоний — 1 шт.

  • морква — 1 шт.

  • перець чилі — ½ шт.

  • часник — 3 зубки

Маринад

  • вода — 120 мл

  • цукор — 3 ст. л.

  • сіль — 1 ст. л. (без гірки)

  • оцет яблучний — 100 мл

  • сік лимонний сік — 1 ст. л.

  • олія — 100 мл

  • перець чорний горошком — 5 шт.

  • насіння коріандру — 6 шт.

  • лист лавровий — 1 шт.

Приготування

Капусту нашаткуйте.

Моркву й часник очистьте і помийте. Моркву натріть на тертку для корейської моркви, часник подрібніть.

Перець очистьте від насіння і плодоніжки та наріжте тонкими смужками.

Перець чилі очистьте від насіння і наріжте кільцями.

Капусту викладіть до миски, злегка помніть руками, додайте моркву, солодкий болгарський перець, перець чилі, часник і перемішайте.

Для маринаду: до каструлі налийте воду, олію, всипте цукор, сіль, перець горошком, насіння коріандру, лавровий лист, перемішайте і доведіть до кипіння. Додайте яблучний оцет і сік лимона. Дайте маринаду ще раз закипіти, залийте капусту з овочами, зверху поставте гніт і залиште за кімнатної температури на 6–8 годин, потім перекладіть до посудини, накрийте кришкою і поставте до холодильника. Капуста готова!

Поради:

  • Яблучний оцет і лимонний сік можна замінити на 50 мл оцту 9% столового.

96
