Закусочна капуста з болгарським перцем: швидкий рецепт

Закусочна капуста з болгарським перцем / © Credits

Що довше капуста стоїть у холодильнику, то смачнішою вона стає.

Інгредієнти

Овочі

капуста білокачанна — 1 кг

перець болгарський червоний — 1 шт.

морква — 1 шт.

перець чилі — ½ шт.

часник — 3 зубки

Маринад

вода — 120 мл

цукор — 3 ст. л.

сіль — 1 ст. л. (без гірки)

оцет яблучний — 100 мл

сік лимонний сік — 1 ст. л.

олія — 100 мл

перець чорний горошком — 5 шт.

насіння коріандру — 6 шт.

лист лавровий — 1 шт.

Приготування

Капусту нашаткуйте.

Моркву й часник очистьте і помийте. Моркву натріть на тертку для корейської моркви, часник подрібніть.

Перець очистьте від насіння і плодоніжки та наріжте тонкими смужками.

Перець чилі очистьте від насіння і наріжте кільцями.

Капусту викладіть до миски, злегка помніть руками, додайте моркву, солодкий болгарський перець, перець чилі, часник і перемішайте.

Для маринаду: до каструлі налийте воду, олію, всипте цукор, сіль, перець горошком, насіння коріандру, лавровий лист, перемішайте і доведіть до кипіння. Додайте яблучний оцет і сік лимона. Дайте маринаду ще раз закипіти, залийте капусту з овочами, зверху поставте гніт і залиште за кімнатної температури на 6–8 годин, потім перекладіть до посудини, накрийте кришкою і поставте до холодильника. Капуста готова!

Поради: