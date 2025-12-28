- Дата публікації
Закусочна капуста з болгарським перцем: швидкий рецепт
Смачна, хрумка, але водночас проста у приготуванні капуста з болгарським перцем стане чудовим доповненням до будь-якої страви.
Що довше капуста стоїть у холодильнику, то смачнішою вона стає.
Інгредієнти
Овочі
капуста білокачанна — 1 кг
перець болгарський червоний — 1 шт.
морква — 1 шт.
перець чилі — ½ шт.
часник — 3 зубки
Маринад
вода — 120 мл
цукор — 3 ст. л.
сіль — 1 ст. л. (без гірки)
оцет яблучний — 100 мл
сік лимонний сік — 1 ст. л.
олія — 100 мл
перець чорний горошком — 5 шт.
насіння коріандру — 6 шт.
лист лавровий — 1 шт.
Приготування
Капусту нашаткуйте.
Моркву й часник очистьте і помийте. Моркву натріть на тертку для корейської моркви, часник подрібніть.
Перець очистьте від насіння і плодоніжки та наріжте тонкими смужками.
Перець чилі очистьте від насіння і наріжте кільцями.
Капусту викладіть до миски, злегка помніть руками, додайте моркву, солодкий болгарський перець, перець чилі, часник і перемішайте.
Для маринаду: до каструлі налийте воду, олію, всипте цукор, сіль, перець горошком, насіння коріандру, лавровий лист, перемішайте і доведіть до кипіння. Додайте яблучний оцет і сік лимона. Дайте маринаду ще раз закипіти, залийте капусту з овочами, зверху поставте гніт і залиште за кімнатної температури на 6–8 годин, потім перекладіть до посудини, накрийте кришкою і поставте до холодильника. Капуста готова!
Поради:
Яблучний оцет і лимонний сік можна замінити на 50 мл оцту 9% столового.