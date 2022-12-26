Заливний капустяний пиріг: дуже простий рецепт

Капустяний пиріг – це найніжніше тісто та смачна начинка з тушкованої капусти. Він виходить не лише смачним, а й корисним.

Відмінність цього пирога в тому, що його не потрібно заздалегідь замішувати та вистоювати. Тісто для пирога готується просто і не займе багато часу.

Інгредієнти:

Заливне тісто:

борошно — 200 г;

яйця – 2 шт.;

кефір — 150 г;

сметана – 150 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль за смаком;

кунжутне насіння – для посипання;

Начинка:

капуста – 500 г;

морква – 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

перець чорний мелений – до смаку;

сіль за смаком;

олія для смаження;

вершкове масло – 1 ст. л.;

Приготування:

Капусту дрібно наріжте, цибулю поріжте шматочками, моркву натріть на великій тертці.

У сковороді розігрійте дві столові ложки олії, цибулю та моркву та обсмажте на середньому вогні до м'якості 3-5 хвилин. Додайте капусту і смажте, помішуючи, ще 5 хвилин. Посоліть, поперчіть. Накрийте кришкою, додайте вершкове масло і тушкуйте до готовності капусти.

Готуємо тісто. З'єднайте яйця, кефір, сметану, сіль перемішайте віночком. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і добре збийте віночком до однорідності. Форму змастіть олією, вилийте в неї половину тіста, на нього рівномірно викладіть начинку і залийте її другою половиною тіста. Зверху посипте його кунжутом. Пиріг ставте в духовку і випікайте за температури 180 градусів 35-40 хвилин. Тісто збільшиться в обсязі та зарум'яниться.

Поради:

Тісто має вийде як на оладки. Якщо рідке, додайте борошна, якщо густе — сметани або кефіру.

Сметану, кефір можна купувати будь-якої жирності.

У капустяну начинку можна додати зелень, подрібнені яйця, зварені круто. Або гриби, обсмажені з цибулею.

Читайте також: