Заливний капустяний пиріг: дуже простий рецепт

Капустяний пиріг – це найніжніше тісто та смачна начинка з тушкованої капусти. Він виходить не лише смачним, а й корисним.
Відмінність цього пирога в тому, що його не потрібно заздалегідь замішувати та вистоювати. Тісто для пирога готується просто і не займе багато часу.
Інгредієнти:
Заливне тісто:
- борошно — 200 г;
- яйця – 2 шт.;
- кефір — 150 г;
- сметана – 150 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сіль за смаком;
- кунжутне насіння – для посипання;
Начинка:
- капуста – 500 г;
- морква – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- перець чорний мелений – до смаку;
- сіль за смаком;
- олія для смаження;
- вершкове масло – 1 ст. л.;
Приготування:
Капусту дрібно наріжте, цибулю поріжте шматочками, моркву натріть на великій тертці.
У сковороді розігрійте дві столові ложки олії, цибулю та моркву та обсмажте на середньому вогні до м'якості 3-5 хвилин. Додайте капусту і смажте, помішуючи, ще 5 хвилин. Посоліть, поперчіть. Накрийте кришкою, додайте вершкове масло і тушкуйте до готовності капусти.
Готуємо тісто. З'єднайте яйця, кефір, сметану, сіль перемішайте віночком. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і добре збийте віночком до однорідності. Форму змастіть олією, вилийте в неї половину тіста, на нього рівномірно викладіть начинку і залийте її другою половиною тіста. Зверху посипте його кунжутом. Пиріг ставте в духовку і випікайте за температури 180 градусів 35-40 хвилин. Тісто збільшиться в обсязі та зарум'яниться.
Поради:
- Тісто має вийде як на оладки. Якщо рідке, додайте борошна, якщо густе — сметани або кефіру.
- Сметану, кефір можна купувати будь-якої жирності.
- У капустяну начинку можна додати зелень, подрібнені яйця, зварені круто. Або гриби, обсмажені з цибулею.
Читайте також: