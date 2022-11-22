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Заливний яблучний пиріг: простий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
202
Час на прочитання
2 хв
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Заливний яблучний пиріг: простий рецепт

Фото: Credits

Смачний, ніжний, ароматний пиріг із яблуками чудово підійде і для сімейного чаювання, і для посиденьок з друзями, і у разі приходу несподіваних гостей.

Готується заливний пиріг дуже просто і досить швидко: на весь процес, включаючи випікання, піде трохи більше години.

Складники:

  • борошно – 250 г;
  • цукор – 200 г;
  • розпушувач – 1,5 ч. л.;
  • яйце – 3 шт.;
  • сметана – 100 г;
  • яблука (середні) – 3 шт.;
  • сіль – щіпка;
  • масло вершкове – 10 г (для змащування форми);
  • цукрова пудра (для посипання пирога);
  • ванільний цукор – 1 ч. л.

Приготування:

Очистіть яблука від шкірки, видаліть серцевину, наріжте часточками і збризніть лимонним соком.

У миску розбийте три яйця, потім всипте цукор, сіль, перемішайте віночком до однорідності. У суміш додайте сметану, ванільний цукор, і перемішайте. Всипте просіяне борошно з розпушувачем, ретельно перемішуючи його віночком.

Тісто має вийти однорідним, як густа сметана.

Форму для випікання застеліть пергаментним папером, змастіть вершковим маслом. Половину тіста вилийте у форму, викладіть яблука віялом по колу та залийте рештою тіста. Поставте пиріг у розігріту духовку.

Випікайте в духовці за температури 180 градусів 50 хвилин. Яблучний пиріг потрібно остудити у формі до кімнатної температури, потім вийняти та обсипати цукровою пудрою.

Поради:

  • Форма для пирога краще брати 22*15см.
  • Замість ваніліну можна додати корицю.
  • Яблука можна брати будь-які.
  • Час випікання залежить від особливостей вашої духовки та товщини пирога. Перевірити готовність пирога можна тонкою дерев'яною паличкою, для цього її потрібно встромити в товсте місце виробу і вийняти. Якщо вона залишиться сухою, без тіста, пиріг готовий.
  • Сметану можна купувати жирністю 15%.

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Дата публікації
Перегляди
202
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