Заливне із супового набору червоної риби: бюджетний рецепт святкової страви
Заливне із супового набору червоної риби - це бюджетний варіант і чудова альтернатива холодцю.
Страва виходить легкою, корисною, ніжною на смак і має дуже ефектний вигляд на святковому столі.
Інгредієнти
- суповий набір із червоної риби
- 1 кг
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- вода
- 2 літри
- желатин
- 40 г
- перець чорний горошком
- 8-10 шт.
- лавровий лист
- 2 шт.
- сіль
-
Цибулю, моркву очистьте.
Рибний набір помийте, опустіть у холодну воду, поставте на вогонь, доведіть до кипіння, зніміть піну, додайте цибулю, моркву, перець чорний горошком, лавровий лист, сіль і варіть 25 хвилин, періодично знімаючи піну.
Обережно вийміть рибу з бульйону, злегка остудіть, очистіть від кісточок.
Бульйон процідіть, всипте в нього желатин, добре перемішайте (хвилини три), доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
Викладіть очищену рибу в лоточки, потім варену моркву, нарізану кружечками, і залийте бульйоном.
Остудіть до кімнатної температури і відправте в холодильник.
Поради:
Якщо в суповому наборі трапилася голова, обов'язково перед тим, як варити, видаліть зябра.