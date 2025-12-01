ТСН у соціальних мережах

Рецепти
160
1 хв

Заливне із супового набору червоної риби: бюджетний рецепт святкової страви

Заливне із супового набору червоної риби - це бюджетний варіант і чудова альтернатива холодцю.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
82 ккал
Заливне із супового набору червоної риби

Заливне із супового набору червоної риби / © Credits

Страва виходить легкою, корисною, ніжною на смак і має дуже ефектний вигляд на святковому столі.

Інгредієнти

суповий набір із червоної риби
1 кг
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
вода
2 літри
желатин
40 г
перець чорний горошком
8-10 шт.
лавровий лист
2 шт.
сіль

  1. Цибулю, моркву очистьте.

  2. Рибний набір помийте, опустіть у холодну воду, поставте на вогонь, доведіть до кипіння, зніміть піну, додайте цибулю, моркву, перець чорний горошком, лавровий лист, сіль і варіть 25 хвилин, періодично знімаючи піну.

  3. Обережно вийміть рибу з бульйону, злегка остудіть, очистіть від кісточок.

  4. Бульйон процідіть, всипте в нього желатин, добре перемішайте (хвилини три), доведіть до кипіння і зніміть з вогню.

  5. Викладіть очищену рибу в лоточки, потім варену моркву, нарізану кружечками, і залийте бульйоном.

  6. Остудіть до кімнатної температури і відправте в холодильник.

Поради:

  • Якщо в суповому наборі трапилася голова, обов'язково перед тим, як варити, видаліть зябра.

