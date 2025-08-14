ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Заливний пиріг із персиками: простий рецепт

Цей пиріг дуже простий у приготуванні, а секрет цього десерту в дуже смачній начинці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
237 ккал
Заливний пиріг із персиками

Заливний пиріг із персиками / © Credits

Для приготування вам знадобляться борошно, яйця, молоко, сметана, цукор і стиглі персики, які додадуть десерту особливого смаку.

Інгредієнти

персики свіжі
3 шт.
борошно пшеничне
180 г
яйця курячі
4 шт.
цукор
120 г
молоко
50 мл
сметана
80 г
ванільний цукор
1 ч. л.
сіль
щіпка
масло вершкове

  1. Персики помийте, очистьте, видаліть кісточки та наріжте на середні часточки.

  2. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть персики в один шар.

  3. Яйця з цукром і сіллю збийте міксером у пишну піну. Додайте ванілін, просіяне борошно, перемішайте лопаткою, влийте молоко, сметану, ще раз збийте міксером, вилийте тісто у форму на персики і розрівняйте.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів протягом 40-45 хвилин. Готовий пиріг остудіть і вийміть із форми.

Поради:

  • Пиріг за бажанням посипте цукровою пудрою.

  • Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

