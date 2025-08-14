- Дата публікації
Заливний пиріг із персиками: простий рецепт
Цей пиріг дуже простий у приготуванні, а секрет цього десерту в дуже смачній начинці.
Для приготування вам знадобляться борошно, яйця, молоко, сметана, цукор і стиглі персики, які додадуть десерту особливого смаку.
Інгредієнти
- персики свіжі
- 3 шт.
- борошно пшеничне
- 180 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- цукор
- 120 г
- молоко
- 50 мл
- сметана
- 80 г
- ванільний цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- масло вершкове
-
Персики помийте, очистьте, видаліть кісточки та наріжте на середні часточки.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть персики в один шар.
Яйця з цукром і сіллю збийте міксером у пишну піну. Додайте ванілін, просіяне борошно, перемішайте лопаткою, влийте молоко, сметану, ще раз збийте міксером, вилийте тісто у форму на персики і розрівняйте.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів протягом 40-45 хвилин. Готовий пиріг остудіть і вийміть із форми.
Поради:
Пиріг за бажанням посипте цукровою пудрою.
Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.