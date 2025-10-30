ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Заливний пиріг із цвітною капустою, броколі та сиром: рецепт для новачків

Особливість приготування цього пирога в тому, що готується він дуже легко, адже не потрібно замішувати тісто — просто з’єднайте всі інгредієнти та залийте капусту.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
220 ккал
Заливний пиріг із цвітною капустою броколі та сиром

Заливний пиріг із цвітною капустою, броколі та сиром / © Credits

Поєднання броколі та цвітної капусти стане простою корисною вечерею або обідом.

Інгредієнти

капуста цвітна
250 г
капуста броколі
250 г
борошно пшеничне
4 ст. л.
яйця курячі
4 шт.
сметана 10%
250 г
сир твердий
100 г
часник
3 зубки
паприка мелена солодка
1 ч. л.
коріандр мелений
0,5 ч. л.
олія
1 ст. л.
сіль

  1. Цвітну капусту та броколі розділіть на суцвіття, відваріть у підсоленій воді три хвилини від моменту закипання і відкиньте на друшляк.

  2. Часник очистьте і видавіть через прес.

  3. Сир натріть на крупну тертку.

  4. Для заливки збийте віничком яйця з сіллю, додайте паприку, коріандр, сметану, борошно, часник і перемішайте.

  5. Форму для випічки змастіть олією, викладіть суцвіття капусти, залийте заливкою і посипте сиром.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 30–35 хвилин до золотистого кольору. Дайте пирогу трохи охолонути у формі, вийміть і наріжте порційними шматочками.

Поради:

  • Пиріг можна готувати з одного виду капусти.

Дата публікації
Кількість переглядів
165
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie