Заливний пиріг із цвітною капустою, броколі та сиром: рецепт для новачків
Особливість приготування цього пирога в тому, що готується він дуже легко, адже не потрібно замішувати тісто — просто з’єднайте всі інгредієнти та залийте капусту.
Поєднання броколі та цвітної капусти стане простою корисною вечерею або обідом.
Інгредієнти
- капуста цвітна
- 250 г
- капуста броколі
- 250 г
- борошно пшеничне
- 4 ст. л.
- яйця курячі
- 4 шт.
- сметана 10%
- 250 г
- сир твердий
- 100 г
- часник
- 3 зубки
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- коріандр мелений
- 0,5 ч. л.
- олія
- 1 ст. л.
- сіль
-
Цвітну капусту та броколі розділіть на суцвіття, відваріть у підсоленій воді три хвилини від моменту закипання і відкиньте на друшляк.
Часник очистьте і видавіть через прес.
Сир натріть на крупну тертку.
Для заливки збийте віничком яйця з сіллю, додайте паприку, коріандр, сметану, борошно, часник і перемішайте.
Форму для випічки змастіть олією, викладіть суцвіття капусти, залийте заливкою і посипте сиром.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 30–35 хвилин до золотистого кольору. Дайте пирогу трохи охолонути у формі, вийміть і наріжте порційними шматочками.
Поради:
Пиріг можна готувати з одного виду капусти.