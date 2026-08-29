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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Заливний пиріг з абрикосами: простий рецепт

Літній, легкий пиріг, який обов’язково сподобається вам і стане вашою улюбленою випічкою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
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Заливний пиріг з абрикосами

Заливний пиріг з абрикосами / © Credits

Готується просто і легко, а в результаті виходить ароматний пиріг з абрикосами, з яким впорається навіть кулінар-початківець.

Інгредієнти

пшеничне борошно
200 г
курячі яйця
3 шт.
сметана 20 %
200 г
олія
60 мл
цукор
150 г
розпушувач
1 ч. л.
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка
олія
цукрова пудра
абрикоси
400 г

  1. Абрикоси помийте, висушіть паперовим рушником, видаліть кісточки та розріжте навпіл.

  2. Яйця з цукром збийте блендером або вінчиком до пишної маси, додайте сметану, олію, ванільний цукор, сіль, перемішайте.

  3. Поступово всипте просіяне борошно з розпушувачем, тісто має вийти трохи густішим, ніж на оладки.

  4. Форму для випікання змастіть олією, влийте тісто і викладіть абрикоси, злегка вдавлюючи їх у тісто.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин. Викладіть на тарілку, охолодіть і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

  • Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою, вона повинна виходити з тіста сухою.

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