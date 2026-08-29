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Заливний пиріг з абрикосами: простий рецепт
Літній, легкий пиріг, який обов’язково сподобається вам і стане вашою улюбленою випічкою.
Готується просто і легко, а в результаті виходить ароматний пиріг з абрикосами, з яким впорається навіть кулінар-початківець.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 200 г
- курячі яйця
- 3 шт.
- сметана 20 %
- 200 г
- олія
- 60 мл
- цукор
- 150 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
- олія
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- цукрова пудра
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- абрикоси
- 400 г
Абрикоси помийте, висушіть паперовим рушником, видаліть кісточки та розріжте навпіл.
Яйця з цукром збийте блендером або вінчиком до пишної маси, додайте сметану, олію, ванільний цукор, сіль, перемішайте.
Поступово всипте просіяне борошно з розпушувачем, тісто має вийти трохи густішим, ніж на оладки.
Форму для випікання змастіть олією, влийте тісто і викладіть абрикоси, злегка вдавлюючи їх у тісто.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин. Викладіть на тарілку, охолодіть і посипте цукровою пудрою.
Поради:
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою, вона повинна виходити з тіста сухою.