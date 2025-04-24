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Заливний пиріг із рибою: дуже простий рецепт
Із цим пирогом упорається навіть господиня-початківиця, його легко готувати і неможливо зіпсувати.
Вам знадобляться борошно, сметана, яйця, а як начинку використовуйте будь-яку рибу.
Інгредієнти:
борошно пшеничне — 6 ст. л.;
яйця курячі — 2 шт;
сметана 20% — 5 ст. л.;
цукор — 1 ч. л.;
розпушувач — 10 г;
сіль;
олія;
кунжут.
Для начинки:
філе хека — 350 г;
яйця — 2 шт.;
цибуля ріпчаста — 1 шт.;
приправи для риби — 1 ч. л.;
кріп свіжий;
сіль.
Приготування:
Яйця відваріть круто, від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть та наріжте на невеликі кубики.
Цибулю ріпчасту очистіть, дрібно наріжте і обсмажте на сковороді з олією до золотистого кольору.
Філе хека промийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на середні шматочки.
Розігрійте сковороду з олією і обсмажте філе, помішуючи, п’ять хвилин, потім додайте приправу і обсмажте ще дві хвилини.
У миску викладіть рибу, яйця, цибулю, подрібнений кріп, сіль і перемішайте.
Для тіста в глибокій мисці з’єднайте сметану, цукор, сіль, яйця, половину просіяного борошна з розпушувачем і збийте віничком, потім додайте борошно, що залишилося, і добре перемішайте.
Форму змастіть олією, вилийте половину тіста, на тісто викладіть рівномірно рибу, залийте тістом, що залишилося, і посипте кунжутом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Готовність пирога перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.
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