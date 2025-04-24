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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
2 хв

Заливний пиріг із рибою: дуже простий рецепт

Із цим пирогом упорається навіть господиня-початківиця, його легко готувати і неможливо зіпсувати.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Заливний пиріг із рибою

Заливний пиріг із рибою / © Credits

Вам знадобляться борошно, сметана, яйця, а як начинку використовуйте будь-яку рибу.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 6 ст. л.;

  • яйця курячі — 2 шт;

  • сметана 20% — 5 ст. л.;

  • цукор — 1 ч. л.;

  • розпушувач — 10 г;

  • сіль;

  • олія;

  • кунжут.

Для начинки:

  • філе хека — 350 г;

  • яйця — 2 шт.;

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;

  • приправи для риби — 1 ч. л.;

  • кріп свіжий;

  • сіль.

Приготування:

  1. Яйця відваріть круто, від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть та наріжте на невеликі кубики.

  2. Цибулю ріпчасту очистіть, дрібно наріжте і обсмажте на сковороді з олією до золотистого кольору.

  3. Філе хека промийте, обсушіть паперовим рушником та наріжте на середні шматочки.

  4. Розігрійте сковороду з олією і обсмажте філе, помішуючи, п’ять хвилин, потім додайте приправу і обсмажте ще дві хвилини.

  5. У миску викладіть рибу, яйця, цибулю, подрібнений кріп, сіль і перемішайте.

  6. Для тіста в глибокій мисці з’єднайте сметану, цукор, сіль, яйця, половину просіяного борошна з розпушувачем і збийте віничком, потім додайте борошно, що залишилося, і добре перемішайте.

  7. Форму змастіть олією, вилийте половину тіста, на тісто викладіть рівномірно рибу, залийте тістом, що залишилося, і посипте кунжутом.

  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 30-35 хвилин до золотистого кольору.

  9. Поради:

  • Готовність пирога перевірте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
172
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