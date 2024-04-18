Замість чипсів: рецепт низькокалорійної закуски від топмоделі Жизель Бундхен

43-річна бразильська супермодель – Жизель Бундхен – написала кулінарну книгу, яка вже встигла стати бестселером The New York Times. Деякими рецептами модель ділиться у своєму Instagram.

Так, вона запропонувала варіант того, чим можна замінити чипси чи інші шкідливі снеки. Рецепт дуже простий і складається із мінімуму інгредієнтів.

Інгредієнти:

2 ст. вареного нуту

1 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. куркуми

½ ст. л. копченої паприки

сіль за смаком

Приготування:

Змішати усі інгредієнти. Добре перемішати. Поставити у розігріту до 190 градусів духовку на 20 хвилин.

Такий нут можна додавати в салати та супи-пюре або їсти, як снеки, замість попкорну та чипсів.

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