Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Замість чипсів: рецепт низькокалорійної закуски від топмоделі Жизель Бундхен

Замість чипсів: рецепт низькокалорійної закуски від топмоделі Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / Фото: Associated Press

Зірка поділилася цікавим рецептом.

43-річна бразильська супермодель – Жизель Бундхен – написала кулінарну книгу, яка вже встигла стати бестселером The New York Times. Деякими рецептами модель ділиться у своєму Instagram.

Так, вона запропонувала варіант того, чим можна замінити чипси чи інші шкідливі снеки. Рецепт дуже простий і складається із мінімуму інгредієнтів.

Інгредієнти:

  • 2 ст. вареного нуту
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. куркуми
  • ½ ст. л. копченої паприки
  • сіль за смаком

Приготування:

Змішати усі інгредієнти. Добре перемішати. Поставити у розігріту до 190 градусів духовку на 20 хвилин.

Такий нут можна додавати в салати та супи-пюре або їсти, як снеки, замість попкорну та чипсів.

Читайте також:

Дуже прості та смачні гречаники по-харківськи – Рецепти Сніданку з 1+1

Дуже прості та смачні гречаники по-харківськи – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація