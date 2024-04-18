Замість чипсів: рецепт низькокалорійної закуски від топмоделі Жизель Бундхен

Зірка поділилася цікавим рецептом.
43-річна бразильська супермодель – Жизель Бундхен – написала кулінарну книгу, яка вже встигла стати бестселером The New York Times. Деякими рецептами модель ділиться у своєму Instagram.
Так, вона запропонувала варіант того, чим можна замінити чипси чи інші шкідливі снеки. Рецепт дуже простий і складається із мінімуму інгредієнтів.
Інгредієнти:
- 2 ст. вареного нуту
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. куркуми
- ½ ст. л. копченої паприки
- сіль за смаком
Приготування:
Змішати усі інгредієнти. Добре перемішати. Поставити у розігріту до 190 градусів духовку на 20 хвилин.
Такий нут можна додавати в салати та супи-пюре або їсти, як снеки, замість попкорну та чипсів.
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