Запечена цвітна капуста: рецепт смачної пряної страви

Цей рецепт поєднує у собі користь і смак. Цвітна капуста низькокалорійна, проте багата на поживні речовини, тому вона чудово підходить до раціону людей, які прагнуть зберегти фігуру. Крім того, завдяки випіканню, страва виходить значно кориснішою, ніж під час смаження.

Цей овоч багатий на вітаміни, антиоксиданти та клітковину, тому чудово підходить для тих, хто піклується про власне здоров’я. На сторінці solherbs.pl поділилися рецептом, як приготувати цвітну капусту у духовці з ароматним пряним паніруванням.

Інгредієнти Цвітна капуста 1 головка Яйця 2 шт. Борошно 2 ст. л Панірувальні сухарі 2 ст. л Сіль Перець Чилі Куркума Сушений гранульований часник Олія 2-3 ст. л

Приготування:

Розріжте капусту на невеликі шматочки. Це можуть бути акуратні суцвіття чи трохи більші шматочки, залежно від ваших уподобань. У великій мисці збийте два яйця. Додайте до них дві столові ложки борошна та панірувальних сухарів. До суміші додайте спеції: сіль і перець для базового смаку, чилі для гостроти, куркуму для насиченого кольору та сушений часник для пікантного аромату. Викладіть шматочки цвітної капусти у миску з панірувальною сумішшю. Ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок був рівномірно покритий пряним паніруванням. Підготуйте деко, змастивши його невеликою кількістю олії чи вистеливши пергамент. Рівномірно викладіть шматочки, збризніть зверху олією. Розігрійте духовку до 180°C. Якщо у вас є функція конвекції, випікання займе 30-40 хвилин. Якщо конвекції немає, процес може тривати трохи довше. Для досягнення оптимального результату розмістіть деко на верхній полиці духовки. Після закінчення часу випікання вимкніть духовку, але не відкривайте її одразу. Дайте страві настоятися ще 20 хвилин у теплі. Це допоможе цвітній капусті стати ще м’якшою всередині, проте збереже хрустку скоринку зовні.

Поради:

Якщо хочете насиченішого смаку, можете додати до панірування трохи тертого сиру пармезан.

Для поціновувачів гостріших страв кількість чилі можна збільшити чи додати щіпку паприки.

Готову запечену цвітну капусту можна подавати як самостійну страву чи як гарнір до м’яса та риби. Вона чудово поєднується з легкими соусами на основі йогурту чи сметани, а також із томатними чи часниковими діпами.

Смачного!

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