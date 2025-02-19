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Запечена цвітна капуста у хрумкому паніруванні: рецепт корисного гарніру

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
91 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
163
Час на прочитання
1 хв
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Запечена цвітна капуста у хрумкому паніруванні: рецепт корисного гарніру

Запечена цвітна капуста в хрумкому паніруванні / Фото: Credits

Страву подайте до столу з будь-яким соусом: томатним, часниковим або просто зі сметаною. Підійде як закуска чи гарнір до м'яса, риби на обід або вечерю.

Цвітна капуста виходить з хрумкою скоринкою, а всередині залишається соковитою та ніжною.

Інгредієнти

капуста цвітна
1 кг
яйце куряче
4 шт.
сир твердий
100 г
борошно пшеничне
120 г
сухарі панірувальні
160 г
олія оливкова
5 ст. л.
часник
1 зубок
суміш італійських трав
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Цвітну капусту розділіть на суцвіття, покладіть у підсолену киплячу воду та відваріть п'ять хвилин, потім відкиньте на друшляк, промийте холодною водою і дайте стекти зайвій рідині.
  2. Твердий сир натріть на дрібну тертку.
  3. Часник очистьте та пропустіть через прес.
  4. В одній мисці збийте віничком яйця з сіллю.
  5. До другої насипте борошно.
  6. До третьої всипте панірувальні сухарі, часник, натертий сир, суміш італійських трав, додайте оливкову олію, чорний мелений перець, сіль і добре перемішайте.
  7. Суцвіття цвітної капусти обваляйте в борошні, потім вмочіть у яйця, запаніруйте в сухарях та викладіть для випікання на застелене пергаментом деко.
  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.

Поради:

  • Сир можна використовувати пармезан.

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