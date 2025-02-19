Запечена цвітна капуста у хрумкому паніруванні: рецепт корисного гарніру

Страву подайте до столу з будь-яким соусом: томатним, часниковим або просто зі сметаною. Підійде як закуска чи гарнір до м'яса, риби на обід або вечерю.
Цвітна капуста виходить з хрумкою скоринкою, а всередині залишається соковитою та ніжною.
Інгредієнти
- капуста цвітна
- 1 кг
- яйце куряче
- 4 шт.
- сир твердий
- 100 г
- борошно пшеничне
- 120 г
- сухарі панірувальні
- 160 г
- олія оливкова
- 5 ст. л.
- часник
- 1 зубок
- суміш італійських трав
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Цвітну капусту розділіть на суцвіття, покладіть у підсолену киплячу воду та відваріть п'ять хвилин, потім відкиньте на друшляк, промийте холодною водою і дайте стекти зайвій рідині.
- Твердий сир натріть на дрібну тертку.
- Часник очистьте та пропустіть через прес.
- В одній мисці збийте віничком яйця з сіллю.
- До другої насипте борошно.
- До третьої всипте панірувальні сухарі, часник, натертий сир, суміш італійських трав, додайте оливкову олію, чорний мелений перець, сіль і добре перемішайте.
- Суцвіття цвітної капусти обваляйте в борошні, потім вмочіть у яйця, запаніруйте в сухарях та викладіть для випікання на застелене пергаментом деко.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.
Поради:
- Сир можна використовувати пармезан.
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