Запечена груша з гранолою: рецепт смачного та корисного сніданку

Груші чудово поєднуються з йогуртом, блакитним сиром, медом, ягодами та хрусткою гранолою.
Запекти грушу на сніданок – це чудова ідея. У вас вийде смачна, корисна і дуже елегантна страва. Крім того, для приготування цієї страви вам не потрібен цукор.
Cкладники
- 3 свіжі груші
- щіпка кориці
- гранола
- йогурт
- свіжі ягоди для прикраси (за бажанням)
Приготування
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Розріжте кожну грушу навпіл.
- Видаліть усі ядра.
- Покладіть половинки груші у форму для запікання.
- Випікайте протягом 30 хвилин або поки вони майже не стануть м'якими.
- Вийміть із духовки.
- У центр кожної половинки груші покладіть ложку йогурту та ложку мюслі та прикрасьте свіжою малиною чи лохиною.
- Подавайте ваш сніданок теплим.
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