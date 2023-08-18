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Запечена груша з гранолою: рецепт смачного та корисного сніданку

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
226
Час на прочитання
1 хв
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Запечена груша з гранолою: рецепт смачного та корисного сніданку

Запечена груша з гранолою / Фото: Credits

Груші чудово поєднуються з йогуртом, блакитним сиром, медом, ягодами та хрусткою гранолою.

Запекти грушу на сніданок – це чудова ідея. У вас вийде смачна, корисна і дуже елегантна страва. Крім того, для приготування цієї страви вам не потрібен цукор.

Cкладники

  • 3 свіжі груші
  • щіпка кориці
  • гранола
  • йогурт
  • свіжі ягоди для прикраси (за бажанням)

Приготування

  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Розріжте кожну грушу навпіл.
  • Видаліть усі ядра.
  • Покладіть половинки груші у форму для запікання.
  • Випікайте протягом 30 хвилин або поки вони майже не стануть м'якими.
  • Вийміть із духовки.
  • У центр кожної половинки груші покладіть ложку йогурту та ложку мюслі та прикрасьте свіжою малиною чи лохиною.
  • Подавайте ваш сніданок теплим.

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Дата публікації
Перегляди
226
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