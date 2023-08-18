Запечена груша з гранолою: рецепт смачного та корисного сніданку

Запекти грушу на сніданок – це чудова ідея. У вас вийде смачна, корисна і дуже елегантна страва. Крім того, для приготування цієї страви вам не потрібен цукор.

Cкладники

3 свіжі груші

щіпка кориці

гранола

йогурт

свіжі ягоди для прикраси (за бажанням)

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Розріжте кожну грушу навпіл.

Видаліть усі ядра.

Покладіть половинки груші у форму для запікання.

Випікайте протягом 30 хвилин або поки вони майже не стануть м'якими.

Вийміть із духовки.

У центр кожної половинки груші покладіть ложку йогурту та ложку мюслі та прикрасьте свіжою малиною чи лохиною.

Подавайте ваш сніданок теплим.

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