Запечена індичка з вершково-травʼяним маслом: надзвичайний рецепт до святкового столу

Соковита, ароматна та ніжна — ця страва стане головною прикрасою вашого святкового застілля.
На сторінці dieteticaesthetic розповіли, як приготувати запашну індичку. Цей рецепт ідеально підійде, якщо ви шукаєте страву до святкового столу. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі!
Інгредієнти
Для індички:
- Індичка — 1 шт.
- Вершкове масло
- Подрібнений розмарин — 1 ст. л
- Чебрець + шавлія — 1 ст. л
- Універсальна приправа — 2 ч. л
- Перець чорний — 1/2 ч. л
- Копчена паприка — 1 ч. л
- Часник — 8 зубчиків
- Цибуля — 1 шт.
- Селера — 3 стебла
- Морква — 2 шт.
- Курячий бульйон — 1 склянка
Для начинки:
- Яблуко — 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Трави (розмарин, чебрець, шавлія) — 1 пучок
Приготування:
- Розсоліть індичку протягом 24 годин, використовуючи 5 столових ложок солі. Це допоможе зробити м'ясо більш соковитим і ароматним.
- Вийміть індичку з розсолу та ретельно обсушіть паперовими рушниками.
- Приготуйте вершково-трав'яне масло, змішавши вершкове масло, подрібнений розмарин, чебрець, шавлію, універсальну приправу, чорний перець і копчену паприку.
- У форму для запікання викладіть шматочки селери, моркви та цибулі. Це створить основу для індички та додасть страві додаткового аромату.
- Нафаршируйте індичку шматочками яблука, цибулі, лимона та свіжими травами.
- Обережно відокремте шкіру індички від м'яса, щоб додати трав'яне масло під шкіру грудки. Рівномірно розподіліть масло.
- Рештою масла натріть ніжки, крила та грудку індички.
- Додайте курячий бульйон у форму для запікання.
- Випікайте індичку у духовці за температури 160°C протягом 4 годин без кришки. Перевіряйте внутрішню температуру: вона має досягти 71°C.
- Дайте індичці постояти 30 хвилин після запікання. Це дозволить соку рівномірно розподілитися в м'ясі.
- Наріжте індичку та подавайте її до столу.
Насолоджуйтесь!
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