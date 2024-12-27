Запечена індичка з вершково-травʼяним маслом: надзвичайний рецепт до святкового столу

Соковита, ароматна та ніжна — ця страва стане головною прикрасою вашого святкового застілля.

На сторінці dieteticaesthetic розповіли, як приготувати запашну індичку. Цей рецепт ідеально підійде, якщо ви шукаєте страву до святкового столу. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі!

Інгредієнти

Для індички:

Індичка — 1 шт.

Вершкове масло

Подрібнений розмарин — 1 ст. л

Чебрець + шавлія — 1 ст. л

Універсальна приправа — 2 ч. л

Перець чорний — 1/2 ч. л

Копчена паприка — 1 ч. л

Часник — 8 зубчиків

Цибуля — 1 шт.

Селера — 3 стебла

Морква — 2 шт.

Курячий бульйон — 1 склянка

Для начинки:

Яблуко — 1 шт.

Цибуля — 1 шт.

Лимон — 1 шт.

Трави (розмарин, чебрець, шавлія) — 1 пучок

Приготування:

Розсоліть індичку протягом 24 годин, використовуючи 5 столових ложок солі. Це допоможе зробити м'ясо більш соковитим і ароматним.

Вийміть індичку з розсолу та ретельно обсушіть паперовими рушниками.

Приготуйте вершково-трав'яне масло, змішавши вершкове масло, подрібнений розмарин, чебрець, шавлію, універсальну приправу, чорний перець і копчену паприку.

У форму для запікання викладіть шматочки селери, моркви та цибулі. Це створить основу для індички та додасть страві додаткового аромату.

Нафаршируйте індичку шматочками яблука, цибулі, лимона та свіжими травами.

Обережно відокремте шкіру індички від м'яса, щоб додати трав'яне масло під шкіру грудки. Рівномірно розподіліть масло.

Рештою масла натріть ніжки, крила та грудку індички.

Додайте курячий бульйон у форму для запікання.

Випікайте індичку у духовці за температури 160°C протягом 4 годин без кришки. Перевіряйте внутрішню температуру: вона має досягти 71°C.

Дайте індичці постояти 30 хвилин після запікання. Це дозволить соку рівномірно розподілитися в м'ясі.

Наріжте індичку та подавайте її до столу.

Насолоджуйтесь!

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