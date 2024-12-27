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Запечена індичка з вершково-травʼяним маслом: надзвичайний рецепт до святкового столу

Запечена індичка з вершково-травʼяним маслом: надзвичайний рецепт до святкового столу

Запечена індичка з вершково-травʼяним маслом / Фото: Credits

Соковита, ароматна та ніжна — ця страва стане головною прикрасою вашого святкового застілля. 

На сторінці dieteticaesthetic розповіли, як приготувати запашну індичку. Цей рецепт ідеально підійде, якщо ви шукаєте страву до святкового столу. Спробуйте цей рецепт і переконайтеся самі! 

Інгредієнти

Для індички:

  • Індичка — 1 шт.
  • Вершкове масло
  • Подрібнений розмарин — 1 ст. л
  • Чебрець + шавлія — 1 ст. л
  • Універсальна приправа — 2 ч. л
  • Перець чорний — 1/2 ч. л
  • Копчена паприка — 1 ч. л
  • Часник — 8 зубчиків
  • Цибуля — 1 шт.
  • Селера — 3 стебла
  • Морква — 2 шт.
  • Курячий бульйон — 1 склянка 

Для начинки:

  • Яблуко — 1 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Трави (розмарин, чебрець, шавлія) — 1 пучок 

Приготування:

  • Розсоліть індичку протягом 24 годин, використовуючи 5 столових ложок солі. Це допоможе зробити м'ясо більш соковитим і ароматним.
  • Вийміть індичку з розсолу та ретельно обсушіть паперовими рушниками.
  • Приготуйте вершково-трав'яне масло, змішавши вершкове масло, подрібнений розмарин, чебрець, шавлію, універсальну приправу, чорний перець і копчену паприку. 
  • У форму для запікання викладіть шматочки селери, моркви та цибулі. Це створить основу для індички та додасть страві додаткового аромату.
  • Нафаршируйте індичку шматочками яблука, цибулі, лимона та свіжими травами.
  • Обережно відокремте шкіру індички від м'яса, щоб додати трав'яне масло під шкіру грудки. Рівномірно розподіліть масло.
  • Рештою масла натріть ніжки, крила та грудку індички.
  • Додайте курячий бульйон у форму для запікання.
  • Випікайте індичку у духовці за температури 160°C протягом 4 годин без кришки. Перевіряйте внутрішню температуру: вона має досягти 71°C.
  • Дайте індичці постояти 30 хвилин після запікання. Це дозволить соку рівномірно розподілитися в м'ясі.
  • Наріжте індичку та подавайте її до столу.

Насолоджуйтесь! 

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