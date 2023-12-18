Запечена качка з апельсином: рецепт для святкового столу

Приготуйте апетитну качку з апельсином для новорічного столу, яка буде фаворитом будь-якого святкового столу. Для маринаду качки будемо використовувати апельсин та мед. Готується зовсім нескладно, спочатку качка маринується в солодко-кислому маринаді протягом кількох годин, потім запікається в духовці, підрум'янюється, тому і в процесі отримуємо ніжну ароматну качку із золотистою медовою скоринкою.