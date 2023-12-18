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Запечена качка з апельсином: рецепт для святкового столу

Час приготування
2 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
350 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
300
Час на прочитання
2 хв
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Запечена качка з апельсином: рецепт для святкового столу

Запечена качка з апельсином / Фото: Credits

Приготуйте апетитну качку з апельсином для новорічного столу, яка буде фаворитом будь-якого святкового столу. Для маринаду качки будемо використовувати апельсин та мед. Готується зовсім нескладно, спочатку качка маринується в солодко-кислому маринаді протягом кількох годин, потім запікається в духовці, підрум'янюється, тому і в процесі отримуємо ніжну ароматну качку із золотистою медовою скоринкою.

Інгредієнти

качка
апельсин
1 шт.
соєвий соус
100 мл
мінеральна газована вода
2 л
суміш перців
1 ч. л.
сіль за смаком
соєвий соус
50 г
мед
1 ст. л.
  1. Качку добре промийте під проточною водою зовні та всередині. Обсушіть. Викладіть качку черевцем догори в ємність.
  2. Апельсин розріжте на дві частини. Вичавіть руками сік на качку, апельсин викладіть до качки, посипте сіллю, перцем і полийте соусом.
  3. Залийте газованою водою, закрийте кришкою та відправте до холодильника маринуватися на ніч.
  4. Дістаньте качку з маринаду, начиніть двома половинками цього апельсина, що був у маринаді.
  5. Заколіть черевце зубочистками.
  6. Для глазурі з'єднайте соус та мед, а потім перемішайте.
  7. Загорніть качку в пергаментний папір для випічки, потім у фольгу.
  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 2-2,5 години. Потім розкрийте качку змастіть глазур'ю і запікайте ще 10-15 хвилин до золотистої скориночки.

Поради:

  • На гарнір можна приготувати рис, картоплю чи овочевий салат.
  • Сік із апельсина сильно не вичавлюйте.

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Дата публікації
Перегляди
300
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