Запечена качка з апельсином: рецепт для святкового столу

Приготуйте апетитну качку з апельсином для новорічного столу, яка буде фаворитом будь-якого святкового столу. Для маринаду качки будемо використовувати апельсин та мед. Готується зовсім нескладно, спочатку качка маринується в солодко-кислому маринаді протягом кількох годин, потім запікається в духовці, підрум'янюється, тому і в процесі отримуємо ніжну ароматну качку із золотистою медовою скоринкою.
Інгредієнти
- качка
- апельсин
- 1 шт.
- соєвий соус
- 100 мл
- мінеральна газована вода
- 2 л
- суміш перців
- 1 ч. л.
- сіль за смаком
- соєвий соус
- 50 г
- мед
- 1 ст. л.
- Качку добре промийте під проточною водою зовні та всередині. Обсушіть. Викладіть качку черевцем догори в ємність.
- Апельсин розріжте на дві частини. Вичавіть руками сік на качку, апельсин викладіть до качки, посипте сіллю, перцем і полийте соусом.
- Залийте газованою водою, закрийте кришкою та відправте до холодильника маринуватися на ніч.
- Дістаньте качку з маринаду, начиніть двома половинками цього апельсина, що був у маринаді.
- Заколіть черевце зубочистками.
- Для глазурі з'єднайте соус та мед, а потім перемішайте.
- Загорніть качку в пергаментний папір для випічки, потім у фольгу.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 2-2,5 години. Потім розкрийте качку змастіть глазур'ю і запікайте ще 10-15 хвилин до золотистої скориночки.
Поради:
- На гарнір можна приготувати рис, картоплю чи овочевий салат.
- Сік із апельсина сильно не вичавлюйте.
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