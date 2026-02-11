- Дата публікації
Запечена картопля з грудинкою та сиром: рецепт смачного гарячого
Запечена картопля — це чудова ситна закуска або повноцінна гаряча страва.
Для фарширування картоплі, використовуйте свинячу грудинку, цибулю і сир. Ці інгредієнти чудово поєднуються за смаком. Подавайте її гарячою, посипавши зверху зеленню.
Інгредієнти
- картопля велика
- 4 шт.
- свиняча грудинка
- 120 г
- сир твердий
- 100 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- масло вершкове
- 20 г
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень
-
Картоплю ретельно помийте, обсушіть паперовим рушником і проколіть виделкою по всій поверхні, посоліть, загорніть у фольгу і викладіть на деко.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 190 градусів 60 хвилин до повної готовності.
Цибулю очистьте, дрібно наріжте.
Свинячу грудинку наріжте на середні кубики.
Твердий сир натріть на велику тертку.
На сухій сковорідці обсмажте свинячу грудинку, щоб витопився жир, викладіть цибулю й обсмажте до золотистого кольору.
Картоплю витягніть із фольги, злегка остудіть. Розріжте кожну картоплю вздовж, ложкою акуратно вийміть середину, щоб утворилося місце для начинки.
Картопляну м’якоть, без шкірки, розімніть виделкою, додайте м’яке вершкове масло, обсмажену цибулю з грудинкою, сир, поперчіть, посоліть і перемішайте.
Картоплю наповніть начинкою і відправте в заздалегідь розігріту духовку до 190 градусів на 10-12 хвилин.
Поради:
Якщо жиру витопиться мало після обсмажування свинячої грудинки, влийте трохи олії.