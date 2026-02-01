Запечена картопля з грибами та сиром / © Credits

В українській кухні картопля завжди була королевою столу — універсальна, ситна та неймовірно смачна. А якщо її запекти з начинкою з грибів, бекону та сиру, страва перетворюється на справжній гастрономічний шедевр, який не соромно подати і на буденному обіді, і на святковій вечері. Ця комбінація смаків точно не залишить нікого байдужим, а як все приготувати розповіли на сторінці petrocook.

Інгредієнти велика картопля 2–4 шт. середня цибулина 1 шт. печериці 200 г бекон або шинка 100 г вершковий сир 2 ст. л твердий сир 50–70 г сіль перець улюблені спеції олія

Приготування

Ретельно помийте картоплю. Розріжте навпіл. Вийміть м’якуш ложкою та залиште стінки товщиною близько 0,5–1 см. Подрібніть м’якуш картоплі. Обсмажте на розігрітій олії до золотистої скоринки, посоліть і поперчіть. Цибулю та печериці наріжте дрібними кубиками Обсмажте на олії до м’якості, додайте бекон і трохи підсмажте разом. З’єднайте з обсмаженою картоплею та додайте вершковий сир. Добре перемішайте. Наповніть картопляні половинки сумішшю. Зверху посипте тертим сиром. Розігрійте духовку до 180 °C. Виставте картопляні «човники» на деко та запікайте 15 хв, доки сир не розплавиться та не утвориться золотиста скоринка.

Подавайте гарячими. Можна додати зелень, сметану чи легкий соус за бажанням.

Поради

Для насиченішого смаку додайте до начинки трохи часнику та паприки.

Використовуйте суміш твердих сирів, наприклад, чедер і гауда для тягучої скоринки.

Якщо хочете зробити вегетаріанську версію, просто замініть бекон на обсмажені горіхи чи тофу.

Запечена картопля з грибами та сиром — це страва, яка поєднує у собі комфорт домашньої кухні та гастрономічний «вау» ефект. Легка у приготуванні, насичена смаком та текстурою, вона стане справжньою знахідкою для вечірніх перекусів і святкових столів.