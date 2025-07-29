Запечена картопля з куркою та сиром: рецепт, після приготування якого не треба мити посуд

Запечена картопля з куркою та сиром / © Credits

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Простий, ситний та неймовірно зручний варіант вечері чи обіду, який не потребує миття форми чи тарілок. Усе готується порційно в мінічашечках із фольги, які після подачі можна просто викинути. Елегантне рішення, коли хочеться домашнього затишку без зайвих зусиль, а як все приготувати розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти Середня картопля 2 шт. Куряче філе 1 шт. Рослинна олія 1 ст. л Сіль Спеції (паприка, сушений часник, чорний перець) Сметана 2 ст. л Невелика цибуля 1 шт. Помідор 1 шт. Тертий сир 50 г (½ склянки)

Приготування

Відріжте шматок фольги та обгорніть ним перевернуту чашку. Обережно зніміть фольгу і маєте імпровізовану формочку. Тонко нарізану картоплю викладіть у миску, полийте олією, додайте дрібку солі та спеції. Добре перемішайте. На дно фольгової форми викладіть шар картоплі. Поверх покладіть кубики курки, трохи солі та улюблені спеції. Потім покладіть ложку сметани, кільця цибулі та помідора. Завершіть усе тертим сиром. Поставте фольгові формочки на деко та відправте у розігріту до 180°C духовку. Випікайте 30–35 хв, поки картопля не стане м’якою, а сир не зарум’яниться.

Поради

Щоб прискорити приготування, попередньо проваріть картоплю 5 хв у підсоленій воді.

Для аромату додайте до курки кілька крапель соєвого соусу чи трохи гірчиці.

Спробуйте різні види сиру: моцарелу — для тягучості, чедер — для насиченого смаку, пармезан — для хрусткої скоринки.

Подача

Подавайте ці мінізапіканки одразу у фользі з салатом зі свіжих овочів або зеленню.

Також можна подавати зі сметанним або гірчичним соусом. Ідеально як для повсякденного обіду, так і для несподіваних гостей.

Такий рецепт — справжня знахідка для людини, яка цінує свій час, але хоче потішити себе та близьких домашньою їжею. Спробуйте і вам не захочеться повертатися до звичайної запіканки у формі.