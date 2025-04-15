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Запечена картопля з перепелиними яйцями: рецепт смачного гарніру
Смачна та оригінальна картопля, із запеченим яйцем усередині, а зверху з хрумким сиром прикрасить ваш святковий стіл і чудово підійде як гарнір до м'яса або як самостійна страва.
Вам знадобляться картопля, перепелині яйця, сир та зелень.
Інгредієнти
- картопля
- 4 шт.
- яйця перепелині
- 8 шт.
- сир твердий
- 120 г
- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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- зелень
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Твердий сир натріть на велику тертку.
Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
Картоплю добре помийте і відваріть, не очищаючи, у підсоленій воді від моменту закипання 20 хвилин.
Злийте рідину, остудіть та очистіть.
Розріжте на дві частини, дно трохи зріжте, щоб бульби можна було поставити.
За допомогою чайної ложки зробіть заглиблення.
Викладіть на деко, змащене олією, вбийте в кожне заглиблення яйце, поперчіть, посоліть і посипте сиром.
Відправте в наперед розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин до золотистого кольору.
Готову картоплю посипте зеленню.
Поради:
Зелень використовуйте будь-яку.
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