Запечена картопля з часниковим соусом: ароматний рецепт улюбленої страви

Запечена картопля у шкірці — це справжня класика, яка завжди доречна на обідньому чи святковому столі.

Така картопля проста у приготуванні, має насичений аромат, а з додаванням часникового соусу стає справжньою знахідкою для поціновувачів смачної кухні. На сторінці viktoria__cooking показали, як її приготувати всього за одну годину.

Інгредієнти Картопля 1 кг Олія 4-5 ст. л Солодка паприка 1,5 ч.л Сушений часник 1,5 ч.л Сіль Перець Вершкове масло 30 г Часник 2-3 зубчики Кріп

Приготування:

Картоплю помийте та витріть паперовим рушником. Окремо змішайте олію, паприку, часник, сіль та перець. Залийте картоплю цією сумішшю та ретельно перемішайте. Залиште на 10-15 хв. Викладіть картоплю на деко, попередньо застелене пергаментом і поставте у духовку розігріту до 200°C на 30-40 хвилин. Тим часом приготуйте часниковий соус змішавши розтоплене вершкове масло, часник і кріп. Ретельно все перемішайте та полийте цією сумішшю картоплю.

Запечена картопля з часниковим соусом може виступати як повноцінна самостійна страва чи гарнір до м'яса, риби та овочів. Вона чудово поєднується з легкими овочевими салатами, запеченими курячими крильцями чи м'ясними рулетиками. Це ідеальний вибір для сімейної вечері чи дружніх посиденьок.

Читайте також: