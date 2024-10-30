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Запечена картопля з часниковим соусом: ароматний рецепт улюбленої страви

Запечена картопля з часниковим соусом: ароматний рецепт улюбленої страви

Запечена картопля / Фото: Credits

Запечена картопля у шкірці — це справжня класика, яка завжди доречна на обідньому чи святковому столі.

Така картопля проста у приготуванні, має насичений аромат, а з додаванням часникового соусу стає справжньою знахідкою для поціновувачів смачної кухні. На сторінці viktoria__cooking показали, як її приготувати всього за одну годину.

Інгредієнти

Картопля
1 кг
Олія
4-5 ст. л
Солодка паприка
1,5 ч.л
Сушений часник 
1,5 ч.л
Сіль
Перець
Вершкове масло
30 г
Часник
2-3 зубчики
Кріп

Приготування:

  1. Картоплю помийте та витріть паперовим рушником.
  2. Окремо змішайте олію, паприку, часник, сіль та перець.
  3. Залийте картоплю цією сумішшю та ретельно перемішайте. Залиште на 10-15 хв.
  4. Викладіть картоплю на деко, попередньо застелене пергаментом і поставте у духовку розігріту до 200°C на 30-40 хвилин.
  5. Тим часом приготуйте часниковий соус змішавши розтоплене вершкове масло, часник і кріп. Ретельно все перемішайте та полийте цією сумішшю картоплю.
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Запечена картопля з часниковим соусом може виступати як повноцінна самостійна страва чи гарнір до м'яса, риби та овочів. Вона чудово поєднується з легкими овочевими салатами, запеченими курячими крильцями чи м'ясними рулетиками. Це ідеальний вибір для сімейної вечері чи дружніх посиденьок.

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