Запечена картопля з часниковим соусом: ароматний рецепт улюбленої страви

Запечена картопля у шкірці — це справжня класика, яка завжди доречна на обідньому чи святковому столі.
Така картопля проста у приготуванні, має насичений аромат, а з додаванням часникового соусу стає справжньою знахідкою для поціновувачів смачної кухні. На сторінці viktoria__cooking показали, як її приготувати всього за одну годину.
Інгредієнти
- Картопля
- 1 кг
- Олія
- 4-5 ст. л
- Солодка паприка
- 1,5 ч.л
- Сушений часник
- 1,5 ч.л
- Сіль
- Перець
- Вершкове масло
- 30 г
- Часник
- 2-3 зубчики
- Кріп
Приготування:
- Картоплю помийте та витріть паперовим рушником.
- Окремо змішайте олію, паприку, часник, сіль та перець.
- Залийте картоплю цією сумішшю та ретельно перемішайте. Залиште на 10-15 хв.
- Викладіть картоплю на деко, попередньо застелене пергаментом і поставте у духовку розігріту до 200°C на 30-40 хвилин.
- Тим часом приготуйте часниковий соус змішавши розтоплене вершкове масло, часник і кріп. Ретельно все перемішайте та полийте цією сумішшю картоплю.
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Запечена картопля з часниковим соусом може виступати як повноцінна самостійна страва чи гарнір до м'яса, риби та овочів. Вона чудово поєднується з легкими овочевими салатами, запеченими курячими крильцями чи м'ясними рулетиками. Це ідеальний вибір для сімейної вечері чи дружніх посиденьок.
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