Запечена картопля з гарбузовою начинкою: рецепт смачної страви

Запечена картопля з гарбузом — це проста, але надзвичайно смачна та корисна страва, яка чудово підходить для осінніх вечорів.

У поєднанні з пряними спеціями та ароматною зеленню, картопля та гарбуз створюють гармонійний тандем, який обов’язково сподобається всій родині. Тож, на сторінці veganer.wandel розповіли, як приготувати запечену картоплю з гарбузом — страву, яка стане не лише смачною вечерею, але й корисним частуванням.

Інгредієнти Велика картопля 4 шт. Олія Сіль Гарбуз 1/2 шт. Шпинат Червона цибуля 1 шт. Варений нут 200 г Вершки 200 мл Чебрець 1/2 ч. л Розмарин 1/2 ч. л Перець Твердий сир Вершковий сир Соєвий йогурт Петрушка

Приготування:

Картоплю змастіть олією та сіллю, поставте у духовку розігріту до 200°C на 60 хвилин; Наріжте інші овочі невеликими шматочками; Дістаньте картоплю з духовки та дістаньте ложкою її внутрішню частину; Змішайте картопляну суміш з рештою інгредієнтів начинки та знову наповніть картоплю; Посипте сиром і поставте у духовку розігріту до 200°C на 20 хвилин;

Запечена картопля з гарбузом — це проста, але вишукана страва, яка обов’язково стане частиною вашого сімейного меню. Вона ідеально підходить для холодної осені, коли так хочеться чогось теплого, смачного та корисного.

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