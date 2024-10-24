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Запечена картопля з гарбузовою начинкою: рецепт смачної страви

Запечена картопля з гарбузовою начинкою: рецепт смачної страви

Запечена картопля з гарбузовою начинкою / Фото: Credits

Запечена картопля з гарбузом — це проста, але надзвичайно смачна та корисна страва, яка чудово підходить для осінніх вечорів.

У поєднанні з пряними спеціями та ароматною зеленню, картопля та гарбуз створюють гармонійний тандем, який обов’язково сподобається всій родині. Тож, на сторінці veganer.wandel розповіли, як приготувати запечену картоплю з гарбузом — страву, яка стане не лише смачною вечерею, але й корисним частуванням.

Інгредієнти

Велика картопля
4 шт.
Олія
Сіль
Гарбуз
1/2 шт.
Шпинат
Червона цибуля
1 шт.
Варений нут
200 г 
Вершки
200 мл 
Чебрець
1/2 ч. л
Розмарин
1/2 ч. л
Перець
Твердий сир
Вершковий сир
Соєвий йогурт
Петрушка

Приготування:

  1. Картоплю змастіть олією та сіллю, поставте у духовку розігріту до 200°C на 60 хвилин;
  2. Наріжте інші овочі невеликими шматочками;
  3. Дістаньте картоплю з духовки та дістаньте ложкою її внутрішню частину;
  4. Змішайте картопляну суміш з рештою інгредієнтів начинки та знову наповніть картоплю;
  5. Посипте сиром і поставте у духовку розігріту до 200°C на 20 хвилин;

Запечена картопля з гарбузом — це проста, але вишукана страва, яка обов’язково стане частиною вашого сімейного меню. Вона ідеально підходить для холодної осені, коли так хочеться чогось теплого, смачного та корисного. 

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