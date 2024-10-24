Запечена картопля з гарбузовою начинкою: рецепт смачної страви

Запечена картопля з гарбузом — це проста, але надзвичайно смачна та корисна страва, яка чудово підходить для осінніх вечорів.
У поєднанні з пряними спеціями та ароматною зеленню, картопля та гарбуз створюють гармонійний тандем, який обов’язково сподобається всій родині. Тож, на сторінці veganer.wandel розповіли, як приготувати запечену картоплю з гарбузом — страву, яка стане не лише смачною вечерею, але й корисним частуванням.
Інгредієнти
- Велика картопля
- 4 шт.
- Олія
- Сіль
- Гарбуз
- 1/2 шт.
- Шпинат
- Червона цибуля
- 1 шт.
- Варений нут
- 200 г
- Вершки
- 200 мл
- Чебрець
- 1/2 ч. л
- Розмарин
- 1/2 ч. л
- Перець
- Твердий сир
- Вершковий сир
- Соєвий йогурт
- Петрушка
Приготування:
- Картоплю змастіть олією та сіллю, поставте у духовку розігріту до 200°C на 60 хвилин;
- Наріжте інші овочі невеликими шматочками;
- Дістаньте картоплю з духовки та дістаньте ложкою її внутрішню частину;
- Змішайте картопляну суміш з рештою інгредієнтів начинки та знову наповніть картоплю;
- Посипте сиром і поставте у духовку розігріту до 200°C на 20 хвилин;
Запечена картопля з гарбузом — це проста, але вишукана страва, яка обов’язково стане частиною вашого сімейного меню. Вона ідеально підходить для холодної осені, коли так хочеться чогось теплого, смачного та корисного.
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