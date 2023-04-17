Запечена картопля з грудинкою та яйцями: простий рецепт

Картопля – один із найбільш часто вживаних овочів. Печена картопля – найкорисніша з усіх картопляних страв, у ній зберігається найбільше вітамінів.
Заповніть відварену картоплю начинкою з грудинки, яйця, збитого з сиром, і запікайте в духовці до золотистої скоринки.
Складники
- картопля – 4 шт.;
- грудинка – 100 г;
- яйце – 1 шт.;
- сир моцарела – 100 г;
- вершки – 50 г;
- паприка – 1 ч. л.;
- сіль.
Приготування
Картоплю варіть у кожушках 15 хвилин до готовності. Охолодіть, розріжте вздовж навпіл і ложечкою вийміть середину. Наріжте грудинку та сир дрібними кубиками, додайте картопляну м'якоть. Яйце збийте з вершками, сіллю та паприкою. Все з'єднайте та перемішайте.
Заповніть цією сумішшю картоплю і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Поради
- Сир використовуйте будь-який.
- Грудинку можна взяти копчену.
- Вершки беріть будь-якої жирності.
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