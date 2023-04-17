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Запечена картопля з грудинкою та яйцями: простий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
338
Час на прочитання
1 хв
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Запечена картопля з грудинкою та яйцями: простий рецепт

Фото: Credits

Картопля – один із найбільш часто вживаних овочів. Печена картопля – найкорисніша з усіх картопляних страв, у ній зберігається найбільше вітамінів.

Заповніть відварену картоплю начинкою з грудинки, яйця, збитого з сиром, і запікайте в духовці до золотистої скоринки.

Складники

  • картопля – 4 шт.;
  • грудинка – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • сир моцарела – 100 г;
  • вершки – 50 г;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • сіль.

Приготування

Картоплю варіть у кожушках 15 хвилин до готовності. Охолодіть, розріжте вздовж навпіл і ложечкою вийміть середину. Наріжте грудинку та сир дрібними кубиками, додайте картопляну м'якоть. Яйце збийте з вершками, сіллю та паприкою. Все з'єднайте та перемішайте.

Заповніть цією сумішшю картоплю і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Поради

  • Сир використовуйте будь-який.
  • Грудинку можна взяти копчену.
  • Вершки беріть будь-якої жирності.

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Дата публікації
Перегляди
338
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