Запечена картопля з грудинкою та яйцями: простий рецепт

Картопля – один із найбільш часто вживаних овочів. Печена картопля – найкорисніша з усіх картопляних страв, у ній зберігається найбільше вітамінів.

Заповніть відварену картоплю начинкою з грудинки, яйця, збитого з сиром, і запікайте в духовці до золотистої скоринки.

Складники

картопля – 4 шт.;

грудинка – 100 г;

яйце – 1 шт.;

сир моцарела – 100 г;

вершки – 50 г;

паприка – 1 ч. л.;

сіль.

Приготування

Картоплю варіть у кожушках 15 хвилин до готовності. Охолодіть, розріжте вздовж навпіл і ложечкою вийміть середину. Наріжте грудинку та сир дрібними кубиками, додайте картопляну м'якоть. Яйце збийте з вершками, сіллю та паприкою. Все з'єднайте та перемішайте.

Заповніть цією сумішшю картоплю і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Поради

Сир використовуйте будь-який.

Грудинку можна взяти копчену.

Вершки беріть будь-якої жирності.

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