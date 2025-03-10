Запечена курка "Капрезе": цікавий рецепт

Запечена куряча грудка "Капрезе" – це поєднання простоти, користі та вишуканого італійського смаку. Ця страва поєднує соковите м’ясо, ніжну моцарелу, ароматний базилік і солодкі помідори — все це створює гармонійний смаковий баланс. Легка у приготуванні та надзвичайно смачна, вона підкорить серця всіх, хто її скуштує.

Ця страва – це інтерпретація класичного італійського салату "Капрезе", який традиційно готують із томатів, моцарели та базиліка, заправлених оливковою олією та бальзамічним оцтом. Тепер ці самі інгредієнти перетворюються на вишукану начинку для ніжної курячої грудки, яка після запікання стає соковитою та наповненою смаками — про це розповіли, а також поділилися рецептом на сторінці samura_cooking.

"Капрезе" – це не просто смачно, але й корисно. Куряче м’ясо – чудове джерело білка, моцарела додає ніжності, а базилік і помідори вносять свіжість і користь для здоров’я.

Інгредієнти Куряча грудка 1 шт. Сіль Перець Помідор 1 шт. Моцарела 50 г Свіжий базилік

Приготування

Перед початком приготування розігрійте духовку до 180°C, щоб вона була готова до запікання. Акуратно розріжте курячу грудку вздовж, зробіть кишеньку, але не розрізайте її до кінця. Важливо, щоб начинка не випадала під час запікання. Посоліть і поперчіть грудку як зовні, так і всередині. Ви також можете додати улюблені спеції – часник, орегано чи паприку, щоб надати страві більше смаку. Наповніть утворену кишеньку помідорами, моцарелою та свіжим базиліком. Начинка повинна добре розподілитися, щоб усі інгредієнти рівномірно поєдналися. Щоб начинка не випала під час запікання, закріпіть краї грудки дерев’яними шпажками або зубочистками. Помістіть підготовлену курку у форму для запікання та відправте у духовку. Запікайте 25-30 хв, поки м’ясо не стане повністю готовим. Переконайтеся, що всередині не залишилося рожевих ділянок, а сир розплавився. Після запікання обережно видаліть шпажки, щоб не пошкодити ніжну текстуру страви. Подавайте гарячою, прикрасивши листочками базиліка або кількома краплями бальзамічного оцту для додаткової пікантності.

Поради:

Для насиченішого смаку перед запіканням злегка обсмажте курячу грудку на пательні по 1-2 хв з кожного боку. Це допоможе зберегти її соковитість та додати легку рум’яну скоринку.

Оливкова олія – чудове доповнення до цієї страви. Перед запіканням змастіть грудку невеликою кількістю олії, щоб вона залишалася ніжною та ароматною.

Додайте інші інгредієнти: якщо хочеться насиченішого смаку, можна додати тонкі скибочки авокадо або бальзамічний соус — це зробить курку ще цікавішою.

Гарнір: ця страва чудово поєднується із запеченими овочами, легким салатом або пастою.

Запечена курка "Капрезе" – це не лише смачна та проста у приготуванні страва, але й справжній витвір мистецтва середземноморської кухні. Якщо ви шукаєте легку, але водночас вишукану страву для вечері, цей рецепт стане чудовим вибором. Він не потребує складних інгредієнтів і водночас має ефектний вигляд на столі.

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