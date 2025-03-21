Запечена курка в апельсиновому соусі: рецепт, який поєднує смаки

Соковита курка з цитрусовими нотками – це ідеальний варіант для сімейної вечері чи святкового столу. Поєднання ніжного м'яса з солодкувато-кислим апельсиновим соусом робить цю страву особливо вишуканою.

Запечена курка в апельсиновому соусі чудово смакує з гарніром, наприклад, ніжним картопляним пюре, розсипчастим рисом або свіжим овочевим салатом. Готується вона напрочуд легко та не вимагає складних інгредієнтів, а про рецепт цієї страви розповіли на сторінці katherine.nari.

Інгредієнти Курячі стегна 1 кг Апельсин 1 шт. Соєвий соус 3 ст. л Оливкова олія 2 ст. л Мед 2 ч. л Часник 2-3 зубчики Свіжа зелень

Приготування

Змішайте: свіжовичавлений сік половини апельсина, соєвий соус, подрібнений часник, оливкову олію та мед. Залийте підготовлені курячі стегна отриманим маринадом, перекладіть у герметичну ємність або харчовий пакет і залиште у холодильнику на кілька годин. Чим довше курка маринується, тим ароматнішою вона стане. Оптимальний час – від 2 до 6 годин. Розігрійте духовку до 200°C. Замариновану курку викладіть у форму для запікання. Наріжте другу половину апельсина кружечками та розкладіть їх зверху на м’ясі. Запікайте курку у попередньо розігрітій духовці приблизно 40 хв. Якщо під час запікання верхня частина м'яса зарум’яниться швидше, ніж очікувалося, переверніть стегна на іншу сторону та продовжуйте запікати. Щоб перевірити готовність, проколіть м’ясо виделкою – якщо витікає прозорий сік, страва готова.

Поради:

Перед подачею можна прикрасити курку свіжою зеленню – петрушкою, кінзою чи базиліком.

Якщо хочете насиченіший апельсиновий смак, можна додати до соусу трохи апельсинової цедри.

Для пікантності можна додати дрібку меленого імбиру чи перцю чилі.

Курку можна готувати не лише у духовці, а й у мультиварці чи на грилі.

Важливо! Сіль у цьому рецепті можна не додавати, оскільки соєвий соус достатньо солоний. Але якщо ви любите більш виражений смак, можете додати щіпку.

#простірецепти #рецепт #кулінарнийблог #запеченакурка #chickenrecipe ♬ original sound - estwne @katherine.nari Запечена курка в апельсиновому соусі Ароматна курка з цитрусовими нотками чудово смакує з гарніром, наприклад, ніжним картопляним пюре чи рисом, а готується надзвичайно просто ✨ Інгредієнти: • стегна курки «по-домашньому» - до 1 кг • апельсин - 1 • соєвий соус - 3 ст.л • оливкова олія - 2 ст.л • мед - 2 ч.л • часник - 2-3 зубчики Для соусу змішайте сік половини апельсина, соєвий соус, подрібнений часник, оливкову олію та мед. *Сіль я не додаю, через те, що соєвий соус вже достатньо солоний, але звичайно все залежить від ваших смакових вподобань. Полийте соусом курку і перекладіть у герметичну ємність чи пакет й залиште у холодильнику на декілька годин. Перекладіть курятину у форму для випікання й викладіть декілька шматочків апельсина зверху. Випікайте у розігрітій до 200°С духовці приблизно 40 хв. Якщо зверху курка зарумʼяниться раніше часу, перегорніть її на іншу сторону і допечіть. Готову страву можна прикрасити свіжою зеленню і подавати з улюбленим гарніром. Смачного! #рецептиукраїнською

Ця запечена курка в апельсиновому соусі – чудовий варіант для тих, хто хоче урізноманітнити щоденне меню чи здивувати гостей новим незвичайним поєднанням смаків.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати крученики з чорносливом.

Читайте також: