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Запечена курка з гарбузом і солодким перцем: рецепт ідеальної смачної страви
Гарбуз використовують не лише у солодких стравах, але він чудово поєднується з м’ясом і стане ідеальним гарніром, який підкреслить смак запеченого м’яса.
Готується дуже просто: наріжте всі інгредієнти, викладіть у форму, додайте спеції та запечіть у духовці.
Інгредієнти
- куряче філе
- 400 г
- гарбуз
- 250 г
- солодкий перець (червоний)
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- прованські трави
- 1 ч. л.
- оливкова олія
- 2 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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Куряче філе помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте великими шматками.
Гарбуз очистьте і наріжте кубиками розміром 2–3 сантиметри.
Солодкий перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте великими шматочками.
Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, часник подрібніть.
У миску викладіть куряче філе, гарбуз, солодкий перець, цибулю, часник, прованські трави, мелений чорний перець, посоліть, влийте оливкову олію та перемішайте.
Викладіть у форму для запікання, накрийте фольгою і запікайте за температури 180 градусів 50–60 хвилин.
Поради:
Спеції додавайте за власним смаком.