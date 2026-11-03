ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

Запечена курка з гарбузом і солодким перцем: рецепт ідеальної смачної страви

Гарбуз використовують не лише у солодких стравах, але він чудово поєднується з м’ясом і стане ідеальним гарніром, який підкреслить смак запеченого м’яса.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Запечена курка з гарбузом і солодким перцем

Запечена курка з гарбузом і солодким перцем / © Credits

Готується дуже просто: наріжте всі інгредієнти, викладіть у форму, додайте спеції та запечіть у духовці.

Інгредієнти

куряче філе
400 г
гарбуз
250 г
солодкий перець (червоний)
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
прованські трави
1 ч. л.
оливкова олія
2 ст. л.
мелений чорний перець
сіль

  1. Куряче філе помийте, висушіть паперовим рушником і наріжте великими шматками.

  2. Гарбуз очистьте і наріжте кубиками розміром 2–3 сантиметри.

  3. Солодкий перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте великими шматочками.

  4. Цибулю та часник очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, часник подрібніть.

  5. У миску викладіть куряче філе, гарбуз, солодкий перець, цибулю, часник, прованські трави, мелений чорний перець, посоліть, влийте оливкову олію та перемішайте.

  6. Викладіть у форму для запікання, накрийте фольгою і запікайте за температури 180 градусів 50–60 хвилин.

Поради:

  • Спеції додавайте за власним смаком.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie