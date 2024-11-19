Запечена медова морква: цікавий рецепт смачної страви

Запечена медова морква — ідеальний гарнір, адже завдяки поєднанню солодкого меду, терпкого бальзамічного оцту та пікантного часнику ця страва сповнена смаку та аромату.
На сторінці kalefornia_kravings поділилися цікавим рецептом. Ця морква настільки смачна, що стане вашим улюбленим гарніром на будь-який сезон.
Інгредієнти
- Морква
- Бальзамічний оцет
- 2–3 ст. л
- Мед
- 1–2 ст. л
- Часник
- 1–2 зубчики
- Олія авокадо
- 2 ст. л
- Чебрець
- 1 ч. л
- Сіль
- Чорний перець
- Козячий сир
Приготування:
- Почистіть моркву. Якщо використовуєте велику, її можна нарізати на смужки чи половинки. Меншу моркву можна залишити цілою, щоб зберегти природний вигляд.
- Змішайте в мисці бальзамічний оцет, мед, подрібнений часник, олію, чебрець, сіль і перець на свій смак. Добре перемішайте, щоб утворилася однорідна заправка.
- Покладіть підготовлену моркву на деко, застелене пергаментом або злегка змащене олією. Полийте моркву підготовленим соусом і рівномірно перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий ароматною заправкою.
- Розігрійте духовку до 200°C. Поставте деко з морквою у духовку та запікайте 25–30 хвилин.
- Через 15 хвилин запікання перемішайте моркву, щоб вона рівномірно карамелізувалася.
- Морква готова, коли вона стає м’якою всередині та матиме злегка підрум’янену скоринку зовні.
- Перекладіть готову моркву на тарілку для подачі. За бажанням додайте зверху розкришений козячий сир. Його кремова текстура ідеально контрастуватиме з солодким і терпким смаком моркви.
Поради:
- Вибирайте яскраво-помаранчеву моркву без тріщин і темних плям.
- Якщо хочете можна посипати моркву дрібкою кориці чи мускатного горіха перед запіканням.
- Нарізайте моркву однакового розміру, щоб вона пропікалася рівномірно.
- Якщо немає меду, можна використати кленовий сироп.
Смачного!
Запечена медова морква — це не тільки смачно, але й корисно. Морква багата на вітамін А, який сприяє здоров’ю шкіри та очей. До того ж страва готується швидко та легко, а її універсальний смак стане чудовим доповненням до будь-якої основної страви.
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