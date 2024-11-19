Запечена медова морква: цікавий рецепт смачної страви

Запечена медова морква — ідеальний гарнір, адже завдяки поєднанню солодкого меду, терпкого бальзамічного оцту та пікантного часнику ця страва сповнена смаку та аромату.

На сторінці kalefornia_kravings поділилися цікавим рецептом. Ця морква настільки смачна, що стане вашим улюбленим гарніром на будь-який сезон.

Інгредієнти Морква Бальзамічний оцет 2–3 ст. л Мед 1–2 ст. л Часник 1–2 зубчики Олія авокадо 2 ст. л Чебрець 1 ч. л Сіль Чорний перець Козячий сир

Приготування:

Почистіть моркву. Якщо використовуєте велику, її можна нарізати на смужки чи половинки. Меншу моркву можна залишити цілою, щоб зберегти природний вигляд. Змішайте в мисці бальзамічний оцет, мед, подрібнений часник, олію, чебрець, сіль і перець на свій смак. Добре перемішайте, щоб утворилася однорідна заправка. Покладіть підготовлену моркву на деко, застелене пергаментом або злегка змащене олією. Полийте моркву підготовленим соусом і рівномірно перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий ароматною заправкою. Розігрійте духовку до 200°C. Поставте деко з морквою у духовку та запікайте 25–30 хвилин. Через 15 хвилин запікання перемішайте моркву, щоб вона рівномірно карамелізувалася. Морква готова, коли вона стає м’якою всередині та матиме злегка підрум’янену скоринку зовні. Перекладіть готову моркву на тарілку для подачі. За бажанням додайте зверху розкришений козячий сир. Його кремова текстура ідеально контрастуватиме з солодким і терпким смаком моркви.

Поради:

Вибирайте яскраво-помаранчеву моркву без тріщин і темних плям.

Якщо хочете можна посипати моркву дрібкою кориці чи мускатного горіха перед запіканням.

Нарізайте моркву однакового розміру, щоб вона пропікалася рівномірно.

Якщо немає меду, можна використати кленовий сироп.

Смачного!

Запечена медова морква — це не тільки смачно, але й корисно. Морква багата на вітамін А, який сприяє здоров’ю шкіри та очей. До того ж страва готується швидко та легко, а її універсальний смак стане чудовим доповненням до будь-якої основної страви.

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