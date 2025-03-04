Запечена паста з грибами та помідорами: рецепт нашвидкуруч

Якщо ви шукаєте швидку, ароматну та поживну страву, яка не вимагає тривалого стояння біля плити, запечена паста з грибами та помідорами стане вашим ідеальним вибором.
На сторінці samura_cooking розповіли, що ця страва чудово підходить як для сімейної вечері, так і для особливого приймання гостей. Простий набір інгредієнтів, мінімум зусиль — і на вашому столі апетитна страва з насиченим смаком і ніжною текстурою. А головне — готується вона майже сама.
Інгредієнти
- Спагеті
- 300 г
- Оливкова олія
- 3-4 ст. л
- Томатна паста
- 3 ст. л
- Свіжі печериці
- 150 г
- Помідори чері
- 10-12 шт.
- Часник
- 3-4 зубчики
- Свіже листя базиліка
- Сіль
- Вода
- 1-2 склянки
- Тертий сир
- 100 г
Приготування
- Розігрійте духовку до 180°C. Це оптимальна температура для рівномірного запікання пасти, це дозволить їй просочитися ароматами овочів і спецій.
- Візьміть глибоку жароміцну форму для запікання та викладіть у неї спагеті. Щоб вони не злипалися, їх варто попередньо злегка збризнути оливковою олією.
- Рівномірно розподіліть томатну пасту поверх макаронів. Вона надасть страві насиченого, глибокого смаку.
- Викладіть нарізані печериці та помідори чері.
- Збризніть овочі додатковою порцією оливкової олії, щоб вони залишалися соковитими та мали ніжну консистенцію після запікання.
- Додайте зубчики часнику, свіжий базилік і трохи солі. Саме ці інгредієнти наповнять страву особливим середземноморським шармом.
- Влийте 1-2 склянки води, щоб рідина трохи покрила макарони. Це забезпечить рівномірне приготування, а паста збереже ідеальну текстуру.
- Відправте форму у духовку на 25-30 хв. За цей час макарони вберуть у себе соус, стануть м’якими, а овочі набудуть ідеальної соковитості.
- Коли паста буде готова, дістаньте її з духовки та рясно посипте тертим сиром. Завдяки гарячій температурі він швидко розплавиться та утворить апетитну сирну скоринку.
- Подавати страву слід гарячою, доповнивши її свіжими листочками базиліка чи легким салатом.
Поради:
- Якщо хочете надати страві ще більше смаку, можна додати до пасти сушений орегано, перець чилі чи жменю чорних оливок.
- Якщо любите кремову текстуру, додайте 2-3 ложки вершків перед запіканням.
Запечена паста з грибами та помідорами — це справжня знахідка для тих, хто цінує швидкість, простоту та неймовірний смак. Спробуйте приготувати цю страву та вона неодмінно стане вашим фаворитом у щоденному меню.
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