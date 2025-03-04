Запечена паста з грибами та помідорами: рецепт нашвидкуруч

Якщо ви шукаєте швидку, ароматну та поживну страву, яка не вимагає тривалого стояння біля плити, запечена паста з грибами та помідорами стане вашим ідеальним вибором.

На сторінці samura_cooking розповіли, що ця страва чудово підходить як для сімейної вечері, так і для особливого приймання гостей. Простий набір інгредієнтів, мінімум зусиль — і на вашому столі апетитна страва з насиченим смаком і ніжною текстурою. А головне — готується вона майже сама.

Інгредієнти Спагеті 300 г Оливкова олія 3-4 ст. л Томатна паста 3 ст. л Свіжі печериці 150 г Помідори чері 10-12 шт. Часник 3-4 зубчики Свіже листя базиліка Сіль Вода 1-2 склянки Тертий сир 100 г

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C. Це оптимальна температура для рівномірного запікання пасти, це дозволить їй просочитися ароматами овочів і спецій. Візьміть глибоку жароміцну форму для запікання та викладіть у неї спагеті. Щоб вони не злипалися, їх варто попередньо злегка збризнути оливковою олією. Рівномірно розподіліть томатну пасту поверх макаронів. Вона надасть страві насиченого, глибокого смаку. Викладіть нарізані печериці та помідори чері. Збризніть овочі додатковою порцією оливкової олії, щоб вони залишалися соковитими та мали ніжну консистенцію після запікання. Додайте зубчики часнику, свіжий базилік і трохи солі. Саме ці інгредієнти наповнять страву особливим середземноморським шармом. Влийте 1-2 склянки води, щоб рідина трохи покрила макарони. Це забезпечить рівномірне приготування, а паста збереже ідеальну текстуру. Відправте форму у духовку на 25-30 хв. За цей час макарони вберуть у себе соус, стануть м’якими, а овочі набудуть ідеальної соковитості. Коли паста буде готова, дістаньте її з духовки та рясно посипте тертим сиром. Завдяки гарячій температурі він швидко розплавиться та утворить апетитну сирну скоринку. Подавати страву слід гарячою, доповнивши її свіжими листочками базиліка чи легким салатом.

Поради:

Якщо хочете надати страві ще більше смаку, можна додати до пасти сушений орегано, перець чилі чи жменю чорних оливок.

Якщо любите кремову текстуру, додайте 2-3 ложки вершків перед запіканням.

Запечена паста з грибами та помідорами — це справжня знахідка для тих, хто цінує швидкість, простоту та неймовірний смак. Спробуйте приготувати цю страву та вона неодмінно стане вашим фаворитом у щоденному меню.

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