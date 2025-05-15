Запечена паста з пепероні: рецепт соковитої страви / © Credits

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Рецепт, яким поділилися на кулінарній сторінці samura_cooking, уже став вірусним завдяки своїй простоті та ефектному вигляду. Там показали, як приготувати цю ситну страву, а також розповіли, як зробити її ще кориснішою та різноманітнішою.

Поєднання соковитого томатного соусу, вершкового сиру та пікантного пепероні — це класика, яка не підводить. Додайте до цього легкість приготування з локшиною швидкого приготування і ви отримаєте ідеальну страву для насиченого буденного вечора. А головне — все можна приготувати в одній формі для запікання.

Інгредієнти Локшина швидкого приготування 4 упаковки Сушений орегано Базилік Часникова приправа Паприка Сіль Перець Томатний соус 500 мл Молоко 170 мл Плавлений сир Тертий сир (моцарела, чедер або їхня суміш) Пепероні

Приготування

Розігрійте духовку до 190°C. Підготуйте форму для запікання, змастіть її злегка олією чи вистеліть пергаментом. Розкладіть локшину у формі, не розламуйте її. Додайте приправи: посипте локшину рівномірно улюбленими спеціями, не забудьте про сіль. Полийте томатним соусом: переконайтеся, що вся локшина покрита — це важливо, щоб вона не залишилася сухою. Влийте молоко та всипте сир, злегка перемішайте виделкою чи ложкою, щоб рідина рівномірно розподілилася. Посипте тертим сиром, це створить апетитну сирну скоринку. Викладіть скибочки пепероні зверху — це завершальний штрих, який додасть аромату та хрусткої скоринки. Запікайте 15–20 хв або поки сир не стане золотистим і пухким. Подавайте гарячою, прикрасивши свіжою зеленню — наприклад, петрушкою чи базиліком.

Поради:

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Замість локшини швидкого приготування використовуйте попередньо відварені макарони з твердих сортів пшениці чи цільнозернову пасту.

Додайте овочі: нарізаний болгарський перець, цукіні чи кукурудзу для ще більшої поживності.

Замість пепероні підійде шинка, індичка, курка чи навіть обсмажені гриби — варіант для вегетаріанців.

Залишки страви чудово зберігаються у холодильнику до 3 днів, а під час розігріванні у мікрохвильовці залишаються такими ж соковитими.

Запечена паста з пепероні — це не просто швидка вечеря, а справжній гастрономічний комфорт, який не потребує складних маніпуляцій. Навіть якщо ви не вважаєте себе майстринею кулінарії, цей рецепт вам обов’язково вдасться.