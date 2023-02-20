Запечена риба з овочами: рецепт здорової та смачної страви

В одній формі можна запікати рибу з картоплею, і в результаті виходить збалансована та повноцінна страва з гарніром.

Овочі в процесі запікання просочуються рибним соком і стають смачними та ароматними. А риба зберігає корисні речовини.

складові

рибне філе – 400 г;

картопля – 500 г;

морква – 2 шт.;

цибуля ріпчаста – 2 шт.;

сметана – 1 склянка;

яйця – 1 шт.;

сир твердий – 150 г;

сіль;

перець чорний мелений;

олія.

Приготування

Філе риби вимийте, злегка обсушіть і наріжте порційними шматочками, картоплю і моркву тонкими кружальцями, а цибулю півкільцями. Сир натріть на великій тертці.

У миску викладіть сметану, вбийте яйце, половину тертого сиру, додайте сіль, перець за смаком. Перемішайте.

Форму для запікання змастіть олією. Викладіть шарами картоплю, моркву, цибулю, рибне філе, посоліть, поперчіть. Залийте заливкою та посипте верх страви рештою сиру.

Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин до золотистої скоринки.

Поради

Рибу беріть будь-яку, але без кісточок.

Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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