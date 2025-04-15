Запечена скумбрія: рецепт ніжної та соковитої риби

Запечена скумбрія / © Credits

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У кулінарному світі скумбрія часто недооцінена, хоча ця риба — справжній скарб на тарілці. Скумбрія не лише багата на Омега-3 жирні кислоти, вітаміни групи B, йод і селен, але й має соковите м’ясо з ніжним, але виразним смаком. І коли скумбрія потрапляє до духовки з ароматним маринадом, від неї неможливо відірватися. На сторінці receptoria1 розповіли про рецепт, який перетворює звичну вечерю на гастрономічне задоволення.

Інгредієнти

Скумбрія 4 шт.

Лимон 1 шт.

Соєвий соус 3 ст. л

Соус теріякі 3 ст. л

Копчена паприка ½ ч. л

Гранульований часник ½ ч. л

Сіль

Чорний мелений перець

Рослинна олія

Свіжа зелень

Приготування

Якщо скумбрія заморожена — розморожуйте її частково. Напівзамерзла риба легше чиститься та краще нарізається. Відріжте голову, приберіть нутрощі, ретельно промийте. Наріжте тушку порційними шматками завширшки приблизно 3–4 см. Складіть рибні шматочки у велику миску. Додайте сіль, перець, копчену паприку, гранульований часник, соєвий соус, теріякі та сік половини лимона. Добре перемішайте, щоб кожен шматок був рівномірно покритий маринадом. Накрийте миску та залиште маринуватись. Розігрійте духовку до 180°C. Викладіть рибу у форму для запікання (можна трохи змастити її олією чи застелити пергаментом). Накрийте фольгою. Випікайте 20 хв під фольгою, потім зніміть її й допікайте ще 25 хв — до появи рум’яної скоринки. Перед подачею полийте скумбрію свіжим лимонним соком — він підкреслить смак і додасть приємної кислинки. Посипте зеленню за бажанням.

Подача

До скумбрії подайте запечені овочі, картопляне пюре чи легкий салат із руколи та томатів.

Прикрасьте страву часточками лимона та свіжим кропом або петрушкою.

А якщо хочете здивувати гостей — приготуйте соус на основі грецького йогурту, лимонного соку і часнику для подачі.

Скумбрія — це не просто вечеря. Це свято для всіх, хто цінує гармонію між здоров’ям і задоволенням. Спробуйте цей рецепт і, можливо, ви більше ніколи не поглянете на рибу так, як раніше.