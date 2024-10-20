Запечена скумбрія з помідорами та цибулею

Якщо ви хочете приготувати смачну й корисну рибу, не витрачаючи багато часу, то цей рецепт для вас.
Скумбрія запікається в духовці разом з помідорами, цибулею, соком лимона та приправами, що надає їй неповторного смаку й аромату.
Інгредієнти
- скумбрія свіжоморожена
- 1 шт.
- помідори
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- лимон
- 0,5 шт.
- паприка солодка
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Скумбрію розморозьте за кімнатної температури. Рибу випатрайте, видаліть плавці і голову. Вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте на великі шматочки.
- Цибулю почистьте, помийте та наріжте кільцями.
- Помідори наріжте кружальцями.
- Форму для запікання змастіть олією. Викладіть шматочки скумбрії, а між ними, чергуючи, – кружальця помідорів і кільця цибулі. Зверху полийте соком лимона, посипте паприкою, чорним меленим перцем і сіллю.
- Запікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.
Поради:
- Під час подавання прикрасьте страву лимоном і зеленню.
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