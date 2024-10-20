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Запечена скумбрія з помідорами та цибулею

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
142 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
97
Час на прочитання
1 хв
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Запечена скумбрія з помідорами та цибулею

Запечена скумбрія з помідорами та цибулею / Фото: Credits

Якщо ви хочете приготувати смачну й корисну рибу, не витрачаючи багато часу, то цей рецепт для вас.

Скумбрія запікається в духовці разом з помідорами, цибулею, соком лимона та приправами, що надає їй неповторного смаку й аромату.

Інгредієнти

скумбрія свіжоморожена
1 шт.
помідори
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
лимон
0,5 шт.
паприка солодка
1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Скумбрію розморозьте за кімнатної температури. Рибу випатрайте, видаліть плавці і голову. Вимийте та обсушіть паперовим рушником. Наріжте на великі шматочки.
  2. Цибулю почистьте, помийте та наріжте кільцями.
  3. Помідори наріжте кружальцями.
  4. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть шматочки скумбрії, а між ними, чергуючи, – кружальця помідорів і кільця цибулі. Зверху полийте соком лимона, посипте паприкою, чорним меленим перцем і сіллю.
  5. Запікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.

Поради:

  • Під час подавання прикрасьте страву лимоном і зеленню.

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