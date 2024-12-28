Запечена соковита качка: цікавий рецепт до свята

На сторінці lady.stegantseva поділилися рецептом, який гарантовано зробить вашу качку ідеальною. Цей рецепт простий у приготуванні, але результат перевершує всі очікування.

Інгредієнти Качка 2 кг Цедра апельсина 2 шт. Апельсиновий сік 2 шт. Часник 5-7 зубчиків Паприка копчена Мед 100 г Яблука Чорнослив

Приготування

Підготуйте качку, очистивши її від залишків пір’я та промивши водою. Ретельно змішайте всі інгредієнти, щоб отримати однорідну ароматну суміш. Обмажте маринадом всю поверхню качки, включно з внутрішньою частиною. Помістіть качку у глибоку посудину, накрийте кришкою чи харчовою плівкою та залиште маринуватися у холодильнику на 24 години. Періодично перевертайте качку, щоб маринад рівномірно вбирався. Загорніть качку у пергамент і фольгу, щоб вона залишалася соковитою. Запікайте у духовці 70 хвилин за температури 180°C. Це допоможе їй набути золотистої скоринки. Змішайте залишки маринаду з додатковою порцією меду. Обмастіть качку цією сумішшю та запікайте ще 50 хвилин за температури 160°C.

Поради:

Для яскравішого смаку у маринад можна додати трохи імбиру чи кориці.

Використовуйте кулінарний термометр: ідеальна температура всередині готової качки — 75°C.

Не забувайте періодично поливати качку соком, який виділяється під час запікання.

Час приготування може змінюватися залежно від характеристик вашої духовки.

Качка виходить неймовірно ароматною, з хрусткою скоринкою та ніжною начинкою. Яблука та чорнослив додають солодкувато-фруктові ноти та гармонійно доповнюють смак м’яса. Подавайте качку цілою на великій тарілці, прикрасивши шматочками свіжих апельсинів або зеленню.

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