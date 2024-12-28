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Запечена соковита качка: цікавий рецепт до свята

Запечена соковита качка: цікавий рецепт до свята

Запечена соковита качка / Фото: Credits

Соковита качка, запечена у духовці, стане справжньою окрасою святкового столу. 

На сторінці lady.stegantseva поділилися рецептом, який гарантовано зробить вашу качку ідеальною. Цей рецепт простий у приготуванні, але результат перевершує всі очікування.

Інгредієнти

Качка 
2 кг
Цедра апельсина
2 шт.
Апельсиновий сік  
2 шт.
Часник
5-7 зубчиків
Паприка копчена 
Мед  
100 г
Яблука
Чорнослив

Приготування

  1. Підготуйте качку, очистивши її від залишків пір’я та промивши водою. 
  2. Ретельно змішайте всі інгредієнти, щоб отримати однорідну ароматну суміш.
  3. Обмажте маринадом всю поверхню качки, включно з внутрішньою частиною.
  4. Помістіть качку у глибоку посудину, накрийте кришкою чи харчовою плівкою та залиште маринуватися у холодильнику на 24 години. Періодично перевертайте качку, щоб маринад рівномірно вбирався.
  5. Загорніть качку у пергамент і фольгу, щоб вона залишалася соковитою. 
  6. Запікайте у духовці 70 хвилин за температури 180°C. Це допоможе їй набути золотистої скоринки.
  7. Змішайте залишки маринаду з додатковою порцією меду. Обмастіть качку цією сумішшю та запікайте ще 50 хвилин за температури 160°C.

Поради:

  • Для яскравішого смаку у маринад можна додати трохи імбиру чи кориці.
  • Використовуйте кулінарний термометр: ідеальна температура всередині готової качки — 75°C.
  • Не забувайте періодично поливати качку соком, який виділяється під час запікання.
  • Час приготування може змінюватися залежно від характеристик вашої духовки.

Качка виходить неймовірно ароматною, з хрусткою скоринкою та ніжною начинкою. Яблука та чорнослив додають солодкувато-фруктові ноти та гармонійно доповнюють смак м’яса. Подавайте качку цілою на великій тарілці, прикрасивши шматочками свіжих апельсинів або зеленню.

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