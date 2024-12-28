Запечена соковита качка: цікавий рецепт до свята

Соковита качка, запечена у духовці, стане справжньою окрасою святкового столу.
На сторінці lady.stegantseva поділилися рецептом, який гарантовано зробить вашу качку ідеальною. Цей рецепт простий у приготуванні, але результат перевершує всі очікування.
Інгредієнти
- Качка
- 2 кг
- Цедра апельсина
- 2 шт.
- Апельсиновий сік
- 2 шт.
- Часник
- 5-7 зубчиків
- Паприка копчена
- Мед
- 100 г
- Яблука
- Чорнослив
Приготування
- Підготуйте качку, очистивши її від залишків пір’я та промивши водою.
- Ретельно змішайте всі інгредієнти, щоб отримати однорідну ароматну суміш.
- Обмажте маринадом всю поверхню качки, включно з внутрішньою частиною.
- Помістіть качку у глибоку посудину, накрийте кришкою чи харчовою плівкою та залиште маринуватися у холодильнику на 24 години. Періодично перевертайте качку, щоб маринад рівномірно вбирався.
- Загорніть качку у пергамент і фольгу, щоб вона залишалася соковитою.
- Запікайте у духовці 70 хвилин за температури 180°C. Це допоможе їй набути золотистої скоринки.
- Змішайте залишки маринаду з додатковою порцією меду. Обмастіть качку цією сумішшю та запікайте ще 50 хвилин за температури 160°C.
Поради:
- Для яскравішого смаку у маринад можна додати трохи імбиру чи кориці.
- Використовуйте кулінарний термометр: ідеальна температура всередині готової качки — 75°C.
- Не забувайте періодично поливати качку соком, який виділяється під час запікання.
- Час приготування може змінюватися залежно від характеристик вашої духовки.
Качка виходить неймовірно ароматною, з хрусткою скоринкою та ніжною начинкою. Яблука та чорнослив додають солодкувато-фруктові ноти та гармонійно доповнюють смак м’яса. Подавайте качку цілою на великій тарілці, прикрасивши шматочками свіжих апельсинів або зеленню.
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