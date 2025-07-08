Запечена цвітна капуста з часниковою олією: цікавий рецепт

Запечена цвітна капуста з часниковою олією / © Associated Press

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Хто сказав, що цвітна капуста — це лише гарнір або дієтична страва, завдяки фудблогеру Alfie Steiner, ми відкрили для себе справжню кулінарну перлину — цілу запечену цвітну капусту з ароматним маслом і зеленим соусом на основі тахіні, який ідеально пасує до салатів та свіжоспеченого лаваша. Страва має такий вигляд, ніби її щойно принесли з модного ресторанчика Тель-Авіва — але ви можете приготувати її вдома без зайвих зусиль.

Інгредієнти

Основне

Велика головка цвітної капусти 1 шт.

Вершкове масло 100 г

Копчена паприка 1 ч. л

Сушений орегано 1 ч. л

Мелений кмин 1 ч. л

Часникова приправа 1 ч. л

Куркума 1 ч. л

Сіль

Перець

Для зеленого соусу

Листя капусти (залишені з головки)

Свіжа зелень (петрушка, кінза чи кріп) 15 г

Харчові дріжджі (опційно, додають сирний присмак) 2 ст. л

Підсмажені горішки 2 ст. л

Лимон 1 шт.

Оливкова олія 2 ст. л

Тахіні (кунжутна паста) 2 ст. л

Густий йогурт 4 ст. л

Для подачі

Зерна граната

Підсмажені кедрові горіхи

Свіжа м’ята

Лаваш або піта, зелений салат

Приготування

Відокремте листя (не викидайте — знадобиться для соусу) та трохи зріжте стебло, щоб капуста стійко стояла. Опустіть у підсолений кип’яток і проваріть 3–5 хв. Потім дайте добре стекти — залиште її на решітці чи рушнику на 10–15 хв, щоб волога випарувалась. Розтопіть масло у сотейнику, доведіть до стану легкої карамелізації (піниться, набуває золотистого кольору), додайте всі спеції та дрібку перцю. Перемішайте та отримаєте надзвичайно ароматне заправлення. Ретельно змастіть капусту пряним маслом — не лише зверху, а й знизу. Покладіть її на деко, застелене пергаментом і запікайте у попередньо розігрітій духовці до 200°C 20 хв — перше запікання, потім знову змастіть маслом і запікайте ще 20–30 хв, до появи рум’яної скоринки та м’якості всередині. Поки капуста запікається, бланшуйте її листя у тій же воді, що й саму капусту. Змішайте їх у блендері з зеленню, харчовими дріжджами (якщо використовуєте), лимонним соком, тахіні, йогуртом, оливковою олією та горішками. Додайте трохи води для бажаної консистенції. Посоліть, поперчіть. Соус має бути свіжим, кремовим та злегка кислуватим. На широку тарілку викладіть шар зеленого соусу, зверху — запечену капусту. Щедро полийте залишками ароматного масла, посипте зернами граната, підсмаженими горішками та свіжою м’ятою. Подавайте з лавашем або пітою, легким зеленим салатом і готуйтеся до компліментів.

Ця страва — ідеальний варіант для вечері з подругами, романтичного вечора чи сімейного вікенду. Вона має ефектний вигляд, готується не складно, а ще дуже легко адаптується: замініть горішки, додайте спеції на свій смак і кожного разу смакуватиме по-новому.

Смачного!

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