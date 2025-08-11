ТСН у соціальних мережах

Рецепти
136
1 хв

Запечена цибуля в духовці: рецепт оригінального гарніру

Запечена цибуля виходить карамелізованою, з ароматними спеціями, солодкуватою і зовсім негострою.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
35 хвилин
36 ккал
Запечена цибуля в духовці

Запечена цибуля в духовці / © Credits

М'яка, ніжна до смаку вона доповнить будь-яке м'ясо, рибу, будь-які соуси. Подайте її як гарнір чи окрему закуску.

Інгредієнти

цибуля ріпчаста
1 кг
паприка мелена
1 ст. л.
приправа з розмарином
1 ст. л.
перець чорний мелений
оливкова олія
2 скл.
бальзамічний оцет
1 ст. л.
цукор
1,5 ч. л.
часник
2 головки
масло вершкове
100 г
сіль

  1. Цибулю очистьте і наріжте на чотири частини. Викладіть її в миску, додайте паприку, приправу з розмарином, чорний мелений перець, оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль і ретельно перемішайте, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 24 години.

  2. Форму для запікання змастіть оливковою олією, викладіть замариновану цибулю, зверху дві головки неочищеного часнику, розрізаного навпіл, і посипте цукром.

  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів одну годину, потім викладіть нагору шматочки вершкового масла і відправте ще в духовку на 15 хвилин.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

  • Якщо цибуля невелика, розріжте її на дві частини.

