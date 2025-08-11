- Дата публікації
Категорія
- Рецепти
Запечена цибуля в духовці: рецепт оригінального гарніру
Запечена цибуля виходить карамелізованою, з ароматними спеціями, солодкуватою і зовсім негострою.
М'яка, ніжна до смаку вона доповнить будь-яке м'ясо, рибу, будь-які соуси. Подайте її як гарнір чи окрему закуску.
Інгредієнти
- цибуля ріпчаста
- 1 кг
- паприка мелена
- 1 ст. л.
- приправа з розмарином
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- оливкова олія
- 2 скл.
- бальзамічний оцет
- 1 ст. л.
- цукор
- 1,5 ч. л.
- часник
- 2 головки
- масло вершкове
- 100 г
- сіль
Цибулю очистьте і наріжте на чотири частини. Викладіть її в миску, додайте паприку, приправу з розмарином, чорний мелений перець, оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль і ретельно перемішайте, накрийте харчовою плівкою і відправте в холодильник на 24 години.
Форму для запікання змастіть оливковою олією, викладіть замариновану цибулю, зверху дві головки неочищеного часнику, розрізаного навпіл, і посипте цукром.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів одну годину, потім викладіть нагору шматочки вершкового масла і відправте ще в духовку на 15 хвилин.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.
Якщо цибуля невелика, розріжте її на дві частини.