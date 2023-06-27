Запечена з медом гостра молода морква: рецепт оригінальної закуски

Такий простий інгредієнт, як морква, може мати складний смак.

Для приготування цієї страви вам знадобляться молода морква та паста хариса (суміш зі спецій і гострого перцю). Солодко-пряний соус із чотирьох інгредієнтів посилює смак моркви, і закуска виходить дуже цікавою та незвичайною.

Складники

чверть склянки оливкової олії першого віджиму

3 столові ложки меду

1 столова ложка пасти хариса

1 чайна ложка зіри

100 г молодої очищеної моркви

1 склянка цільного грецького йогурту

сіль і свіжомелений чорний перець

Приготування

Розігрійте духовку до 200-220 градусів.

Змішайте оливкову олію, мед, харису та зіру, приправте сіллю й перцем.

Відкладіть 2 столові ложки суміші, щоб потім використати для прикраси, а решту перемішайте з морквою на деку з бортиками. Запікайте моркву до легкого золотистого кольору та злегка підгорілих країв 18-20 хвилин.

На дно неглибокої миски покладіть йогурт, а зверху обережно викладіть теплу моркву. Збризкайте відкладеною сумішшю хариси й меду, прикрасьте зверху товченими горіхами або кунжутом.

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