Запечене філе риби з томатами та оливками: рецепт ідеальної середземноморської вечері / © Credits

Реклама

Цей рецепт від шефа Тома Волтона чудово підійде для сімейної вечері, романтичного вечора чи навіть легкого недільного обіду. А ще — страва готується в одному посуді, що економить ваш час і зусилля.

Інгредієнти Філе риби з білим щільним м’ясом (судак, дорадо, морський окунь, тріска, хек) 500 г Сіль Свіжомелений перець Оливкова олія 3 ст. л Середня цибулина 1 шт. Часник 2 зубчики Каперси 4 ст. л Помідори чері 400 г Сушений орегано 2 ч. л Чорні оливки ½ склянки Смужки запеченого болгарського перцю ½ склянки Листя свіжої петрушки Лимон

Приготування

Добре промийте та обсушіть рибне філе. Приправте з обох боків сіллю та перцем, збризніть половиною оливкової олії та обережно втирайте її руками. Відставте рибу вбік, щоб вона трохи промаринувалась, поки готуються овочі. У великій сковороді з товстим дном або глибокій сковороді-гриль розігрійте решту олії. Додайте цибулю, часник і дрібку солі. Обсмажуйте 3–4 хв, поки цибуля не стане м’якою та прозорою. Додайте до сковороди половину каперсів, помідори та орегано. Зменште вогонь до середнього та тушкуйте до м’якості томатів (близько 8–10 хв). Коли помідори почнуть лопатися — трохи подавіть їх виделкою, щоб вийшов густий соус. Додайте половину оливок і перемішайте. Обережно вкладіть рибне філе у соус, зверху викладіть смужки запеченого перцю. Накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні ще 10–12 хв, або поки риба не стане м’якою та не розділятиметься виделкою. Перед подачею прикрасьте залишками каперсів, оливками, свіжою петрушкою та подавайте зі скибочками лимона.

Цей рецепт — приклад того, як із простих інгредієнтів можна створити ресторанну страву просто на домашній кухні. Здорову, смачну та елегантну.