Запечене картопляне пюре з сиром та беконом: оригінальний рецепт

Якщо запекти картопляне пюре в духовці з сиром та хрумким беконом, його можна подавати навіть до святкового столу – успіх гарантований.

Складники

картопля (краще червона) — 1 кг

вершкове масло — 6 ст. л.

сметана — 2 ст. л.

молоко — неповна склянка

сіль і перець

бекон — 6 скибочок.

тертий твердий сир — 1 склянка

свіжа петрушка

Підготування

Очистіть картоплю і наріжте скибочками.

Розм'якшіть масло.

Підсмажте бекон і розкришіть його.

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму олією.

Варіть картоплю з лавровим листом 15-20 хвилин або поки вона не стане м'якою. Злийте воду і викиньте лавровий лист.

Додайте розм'якшене вершкове масло і розімніть картоплю до отримання однорідної маси без грудочок. Додайте сметану і молоко і продовжуйте пюрувати, поки картопля не стане гладкою і пухнастою. Додайте сіль та перець за смаком.

На дно підготовленої форми викладіть картоплю шарами.

Зверху посипте тертим сиром.

Випікайте протягом 10 хвилин або доки сир не розплавиться і не почне підрум'янюватися.

Посипте розкришеним беконом та свіжою петрушкою і подавайте.

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