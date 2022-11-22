Запечене картопляне пюре з сиром та беконом: оригінальний рецепт

Спробуйте приготувати картопляне пюре у формі запіканки.
Якщо запекти картопляне пюре в духовці з сиром та хрумким беконом, його можна подавати навіть до святкового столу – успіх гарантований.
Складники
- картопля (краще червона) — 1 кг
- вершкове масло — 6 ст. л.
- сметана — 2 ст. л.
- молоко — неповна склянка
- сіль і перець
- бекон — 6 скибочок.
- тертий твердий сир — 1 склянка
- свіжа петрушка
Підготування
- Очистіть картоплю і наріжте скибочками.
- Розм'якшіть масло.
- Підсмажте бекон і розкришіть його.
Приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму олією.
Варіть картоплю з лавровим листом 15-20 хвилин або поки вона не стане м'якою. Злийте воду і викиньте лавровий лист.
Додайте розм'якшене вершкове масло і розімніть картоплю до отримання однорідної маси без грудочок. Додайте сметану і молоко і продовжуйте пюрувати, поки картопля не стане гладкою і пухнастою. Додайте сіль та перець за смаком.
На дно підготовленої форми викладіть картоплю шарами.
Зверху посипте тертим сиром.
Випікайте протягом 10 хвилин або доки сир не розплавиться і не почне підрум'янюватися.
Посипте розкришеним беконом та свіжою петрушкою і подавайте.
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