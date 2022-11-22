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Запечене картопляне пюре з сиром та беконом: оригінальний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
434
Час на прочитання
1 хв
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Запечене картопляне пюре з сиром та беконом: оригінальний рецепт

Фото: Credits

Спробуйте приготувати картопляне пюре у формі запіканки.

Якщо запекти картопляне пюре в духовці з сиром та хрумким беконом, його можна подавати навіть до святкового столу – успіх гарантований.

Складники

  • картопля (краще червона) — 1 кг
  • вершкове масло — 6 ст. л.
  • сметана — 2 ст. л.
  • молоко — неповна склянка
  • сіль і перець
  • бекон — 6 скибочок.
  • тертий твердий сир — 1 склянка
  • свіжа петрушка

Підготування

  • Очистіть картоплю і наріжте скибочками.
  • Розм'якшіть масло.
  • Підсмажте бекон і розкришіть його.

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму олією.

Варіть картоплю з лавровим листом 15-20 хвилин або поки вона не стане м'якою. Злийте воду і викиньте лавровий лист.

Додайте розм'якшене вершкове масло і розімніть картоплю до отримання однорідної маси без грудочок. Додайте сметану і молоко і продовжуйте пюрувати, поки картопля не стане гладкою і пухнастою. Додайте сіль та перець за смаком.

На дно підготовленої форми викладіть картоплю шарами.

Зверху посипте тертим сиром.

Випікайте протягом 10 хвилин або доки сир не розплавиться і не почне підрум'янюватися.

Посипте розкришеним беконом та свіжою петрушкою і подавайте.

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Дата публікації
Перегляди
434
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