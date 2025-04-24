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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Запечене куряче філе на грейпфрутовій подушці: оригінальний рецепт

Якщо ви шукаєте новий, оригінальний спосіб приготування курячого філе, який поєднує легкість, користь і яскравий смаковий акцент — зверніть увагу саме на цей рецепт.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
125 ккал
Запечене куряче філе на грейпфрутовій подушці: оригінальний рецепт

Запечене куряче філе на грейпфрутовій подушці: оригінальний рецепт / © Credits

Куряче м’ясо, запечене на подушці з грейпфрута та лайма, не лише дивує нестандартним поєднанням інгредієнтів, а й тішить ніжною текстурою та вишуканим ароматом. Страва стане чудовою ідеєю для сімейної вечері чи романтичного побачення, а як саме приготувати цю страву розповіли на сторінці samura_cooking.

Цей рецепт має витончену простоту. Свіжі цитрусові не лише додають страві пікантного аромату, а й виконують роль природного маринаду, пом’якшують структуру курячого філе. Грейпфрут — джерело вітаміну C, антиоксидантів та ефірних олій — у поєднанні з медом створює природну глазур, яка покриває м’ясо блискучою, апетитною скоринкою.

Інгредієнти

Куряча грудка
Грейпфрут
Лайм
Оливкова олія
2 ст. л
Мед
1 ст. л
Сіль
Спеції (можна використовувати суміш паприки, чорного перцю та часникового порошку)
½ ч. л

Приготування

  1. Підготуйте духовку, розігрійте її до 190°C.

  2. Зробіть на філе кілька неглибоких надрізів поперек, не прорізаючи до кінця. Це дозволить маринаду краще проникнути у м’ясо.

  3. Зробіть «човник»: виріжте шматок пергаментного паперу та сформуйте з нього імпровізовану мисочку — човник, який утримуватиме сік і аромати всередині.

  4. На дно «човника» розкладіть кружальця грейпфрута та лайма. Вони утворять ароматну подушку для філе.

  5. Покладіть філе зверху на скибочки цитрусових.

  6. У невеликій мисці поєднайте оливкову олію, мед, сіль, спеції та трохи грейпфрутового соку.

  7. Щедро змастіть куряче філе ароматною сумішшю.

  8. Злегка запечатайте пергамент зверху — не щільно, але так, щоб страва тримала форму «конверта».

  9. Помістіть «човник» у форму для запікання та готуйте 25–30 хв. Страва готова, коли курка стане м’якою, а всередині — соковитою.

  10. Подавайте гарячою, за бажанням прикрасьте гілочками свіжої м’яти, петрушки чи мікрозелені.

Порада:

  • Для насиченішого смаку можна додати до маринаду кілька крапель соєвого соусу чи трохи тертого імбиру. А якщо хочеться екзотики — спробуйте додати щіпку каєнського перцю чи меленого карі.

Цей рецепт — чудовий приклад того, як із простих інгредієнтів можна створити справжній кулінарний шедевр. Страва має ефектний вигляд, готується швидко, а смак запам’ятовується надовго. Спробуйте та нехай ваша кухня наповниться ароматом цитрусової свіжості та домашнього затишку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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