Запечене куряче філе на грейпфрутовій подушці: оригінальний рецепт / © Credits

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Куряче м’ясо, запечене на подушці з грейпфрута та лайма, не лише дивує нестандартним поєднанням інгредієнтів, а й тішить ніжною текстурою та вишуканим ароматом. Страва стане чудовою ідеєю для сімейної вечері чи романтичного побачення, а як саме приготувати цю страву розповіли на сторінці samura_cooking.

Цей рецепт має витончену простоту. Свіжі цитрусові не лише додають страві пікантного аромату, а й виконують роль природного маринаду, пом’якшують структуру курячого філе. Грейпфрут — джерело вітаміну C, антиоксидантів та ефірних олій — у поєднанні з медом створює природну глазур, яка покриває м’ясо блискучою, апетитною скоринкою.

Інгредієнти Куряча грудка Грейпфрут Лайм Оливкова олія 2 ст. л Мед 1 ст. л Сіль Спеції (можна використовувати суміш паприки, чорного перцю та часникового порошку) ½ ч. л

Приготування

Підготуйте духовку, розігрійте її до 190°C. Зробіть на філе кілька неглибоких надрізів поперек, не прорізаючи до кінця. Це дозволить маринаду краще проникнути у м’ясо. Зробіть «човник»: виріжте шматок пергаментного паперу та сформуйте з нього імпровізовану мисочку — човник, який утримуватиме сік і аромати всередині. На дно «човника» розкладіть кружальця грейпфрута та лайма. Вони утворять ароматну подушку для філе. Покладіть філе зверху на скибочки цитрусових. У невеликій мисці поєднайте оливкову олію, мед, сіль, спеції та трохи грейпфрутового соку. Щедро змастіть куряче філе ароматною сумішшю. Злегка запечатайте пергамент зверху — не щільно, але так, щоб страва тримала форму «конверта». Помістіть «човник» у форму для запікання та готуйте 25–30 хв. Страва готова, коли курка стане м’якою, а всередині — соковитою. Подавайте гарячою, за бажанням прикрасьте гілочками свіжої м’яти, петрушки чи мікрозелені.

Порада:

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Для насиченішого смаку можна додати до маринаду кілька крапель соєвого соусу чи трохи тертого імбиру. А якщо хочеться екзотики — спробуйте додати щіпку каєнського перцю чи меленого карі.

Цей рецепт — чудовий приклад того, як із простих інгредієнтів можна створити справжній кулінарний шедевр. Страва має ефектний вигляд, готується швидко, а смак запам’ятовується надовго. Спробуйте та нехай ваша кухня наповниться ароматом цитрусової свіжості та домашнього затишку.