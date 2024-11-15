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Запечене куряче філе під сиром: рецепт смачного гарячого

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
181 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
444
Час на прочитання
1 хв
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Запечене куряче філе під сиром: рецепт смачного гарячого

Запечене куряче філе під сиром / Фото: Credits

Щоб швидко нагодувати рідних чи гостей смачною стравою, приготуйте соковите куряче філе під сиром.

Проста ситна страва, яку ви приготуєте за кілька хвилин. Подайте з картоплею, рисом та овочами.

Інгредієнти

куряче філе
800 г
сир моцарела
250 г
яйце куряче
1 шт.
сметана
2 скл.
часник
2 зубчики
паприка мелена солодка
перець чорний мелений
сіль
борошно
  1. Куряче філе промийте, видаліть жир і наріжте на пласти. Посоліть, поперчіть, посипте паприкою та залиште маринуватися.
  2. Сир натріть на велику тертку. Додати яйце, сметану, часник, видавлений через прес. Перемішайте.
  3. Куряче філе обваляйте в борошні з двох боків, викладіть на деко, застелене пергаментним папером. На кожен шматочок філе викладіть сирну масу та розрівняйте по поверхні м'яса.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Якщо куряче філе невелике, розріжте його на два пласти, а якщо велике, то на три.

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