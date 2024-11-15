Запечене куряче філе під сиром: рецепт смачного гарячого

Щоб швидко нагодувати рідних чи гостей смачною стравою, приготуйте соковите куряче філе під сиром.

Проста ситна страва, яку ви приготуєте за кілька хвилин. Подайте з картоплею, рисом та овочами.

Інгредієнти куряче філе 800 г сир моцарела 250 г яйце куряче 1 шт. сметана 2 скл. часник 2 зубчики паприка мелена солодка перець чорний мелений сіль борошно

Куряче філе промийте, видаліть жир і наріжте на пласти. Посоліть, поперчіть, посипте паприкою та залиште маринуватися. Сир натріть на велику тертку. Додати яйце, сметану, часник, видавлений через прес. Перемішайте. Куряче філе обваляйте в борошні з двох боків, викладіть на деко, застелене пергаментним папером. На кожен шматочок філе викладіть сирну масу та розрівняйте по поверхні м'яса. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

Якщо куряче філе невелике, розріжте його на два пласти, а якщо велике, то на три.

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