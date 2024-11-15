Запечене куряче філе під сиром: рецепт смачного гарячого

Щоб швидко нагодувати рідних чи гостей смачною стравою, приготуйте соковите куряче філе під сиром.
Проста ситна страва, яку ви приготуєте за кілька хвилин. Подайте з картоплею, рисом та овочами.
Інгредієнти
- куряче філе
- 800 г
- сир моцарела
- 250 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- сметана
- 2 скл.
- часник
- 2 зубчики
- паприка мелена солодка
- перець чорний мелений
- сіль
- борошно
- Куряче філе промийте, видаліть жир і наріжте на пласти. Посоліть, поперчіть, посипте паприкою та залиште маринуватися.
- Сир натріть на велику тертку. Додати яйце, сметану, часник, видавлений через прес. Перемішайте.
- Куряче філе обваляйте в борошні з двох боків, викладіть на деко, застелене пергаментним папером. На кожен шматочок філе викладіть сирну масу та розрівняйте по поверхні м'яса.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
- Якщо куряче філе невелике, розріжте його на два пласти, а якщо велике, то на три.
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