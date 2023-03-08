Запечене м'ясо з сиром та помідорами: гарний рецепт для святкового столу

Готувати дуже просто, а в результаті виходить яскрава красива страва, яка здивує та поnsibnm ваших гостей не лише своїм смаком, а й апетитним святковим виглядом.

Запечене в духовці м'ясо – чудовий спосіб перетворення шматка м'яса на вишукану страву. Попередньо м'ясо маринується з гірчицею, соєвим соусом і лимонним соком, потім у надрізи між його скибочками викладаються сир, помідори, часник і запікаються у фользі.

Складники

м'ясо свинини – 1 кг;

сир твердий – 200 г;

помідори – 2 шт.;

часник – 2 зубчики;

сіль, чорний перець мелений;

Маринад

соєвий соус – 3 ст. л;

лимонний сік – 1 ст. л;

гірчиця – 1 ст. л;

оливкова олія – 3 ст. л.

Приготування

Шматок свинини вимийте, обсушіть. На м'ясі зробіть поперечні надрізи завширшки один сантиметр, не дорізаючи до кінця 0,5 сантиметра.

Для маринаду з'єднайте оливкову олію, гірчицю, соєвий соус, лимонний сік, сіль, перець. Перемішайте. Обмастіть м'ясо маринадом з усіх боків. Залишіть маринуватися у холодильнику на три години.

Помідори, сир та часник наріжте тонкими пластинками.

Викладіть м'ясо на подвійний аркуш фольги у форму для запікання. У кожний розріз вкладіть сир, помідор, часник. М'ясо загорніть у фольгу, підніміть краї догори, щоб м'ясний сік не витік під час запікання, щільно притисніть фольгу до м'яса з усіх боків. Поставте в духовку до 190 градусів і випікайте протягом години. Через годину зніміть верхню фольгу та запікайте м'ясо близько 20 хвилин до рум'яної скоринки зверху.

Готове м'ясо викладіть на блюдо та прикрасьте зеленню.

Поради

М'ясо можна залишити маринуватися на ніч.

Помідори візьміть стиглі, але тверді, щоб вони не розповзлися під час нарізання та випікання.

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