Запечене ризото з куркою та грибами: швидкий рецепт

Якщо у вас нема часу стояти біля плити 30 хв. і помішувати класичне ризото, приготуйте запечене з куркою та грибами. Воно готується в духовці і вимагає мінімального помішування, що робить його ідеальною стравою для буденного вечора.

Інгредієнти рис арборіо 1,5 скл. цибуля 1 шт. гриби 500 г часник 1 зубчик курячий бульйон 4 скл. гаряча вода 1 склянка пармезан 100 г олія 4 ст. л. свіжомелений чорний перець сіль варена курка, порізана на шматочки 200 г петрушка пучок

1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте велику сковороду.

2. У сковороді перемішайте рис із цибулею, грибами, часником та бульйоном. Поставте сковороду в духовку, не накриваючи кришкою, і готуйте, поки рідина майже повністю не вбереться, 35-40 хвилин. Перевірте суміш приблизно на середині приготування: якщо рис увібрав понад половину рідини, накрийте сковороду.

3. Коли рис стане м'яким, дістаньте сковороду з духовки. Додайте гарячу воду, пармезан та олію. Енергійно перемішайте, щоб усе змішати.

4. Приправте сіллю та перцем і додайте курку. Прикрасьте свіжою петрушкою і одразу ж подавайте.

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