Запечене ризото з куркою та грибами: швидкий рецепт

Якщо у вас нема часу стояти біля плити 30 хв. і помішувати класичне ризото, приготуйте запечене з куркою та грибами. Воно готується в духовці і вимагає мінімального помішування, що робить його ідеальною стравою для буденного вечора.
Інгредієнти
- рис арборіо
- 1,5 скл.
- цибуля
- 1 шт.
- гриби
- 500 г
- часник
- 1 зубчик
- курячий бульйон
- 4 скл.
- гаряча вода
- 1 склянка
- пармезан
- 100 г
- олія
- 4 ст. л.
- свіжомелений чорний перець
- сіль
- варена курка, порізана на шматочки
- 200 г
- петрушка
- пучок
1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте велику сковороду.
2. У сковороді перемішайте рис із цибулею, грибами, часником та бульйоном. Поставте сковороду в духовку, не накриваючи кришкою, і готуйте, поки рідина майже повністю не вбереться, 35-40 хвилин. Перевірте суміш приблизно на середині приготування: якщо рис увібрав понад половину рідини, накрийте сковороду.
3. Коли рис стане м'яким, дістаньте сковороду з духовки. Додайте гарячу воду, пармезан та олію. Енергійно перемішайте, щоб усе змішати.
4. Приправте сіллю та перцем і додайте курку. Прикрасьте свіжою петрушкою і одразу ж подавайте.
Читайте також: