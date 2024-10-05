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Запечене ризото з куркою та грибами: швидкий рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
116 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
257
Час на прочитання
1 хв
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Запечене ризото з куркою та грибами: швидкий рецепт

Запечений різотто з куркою та грибами / Фото: Credits

Якщо у вас нема часу стояти біля плити 30 хв. і помішувати класичне ризото, приготуйте запечене з куркою та грибами. Воно готується в духовці і вимагає мінімального помішування, що робить його ідеальною стравою для буденного вечора.

Інгредієнти

рис арборіо
1,5 скл.
цибуля
1 шт.
гриби
500 г
часник
1 зубчик
курячий бульйон
4 скл.
гаряча вода
1 склянка
пармезан
100 г
олія
4 ст. л.
свіжомелений чорний перець
сіль
варена курка, порізана на шматочки
200 г
петрушка
пучок

1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте велику сковороду.

2. У сковороді перемішайте рис із цибулею, грибами, часником та бульйоном. Поставте сковороду в духовку, не накриваючи кришкою, і готуйте, поки рідина майже повністю не вбереться, 35-40 хвилин. Перевірте суміш приблизно на середині приготування: якщо рис увібрав понад половину рідини, накрийте сковороду.

3. Коли рис стане м'яким, дістаньте сковороду з духовки. Додайте гарячу воду, пармезан та олію. Енергійно перемішайте, щоб усе змішати.

4. Приправте сіллю та перцем і додайте курку. Прикрасьте свіжою петрушкою і одразу ж подавайте.

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