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Запечені баклажани з грибами, помідорами та сиром: рецепт оригінальної страви

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
99 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
321
Час на прочитання
1 хв
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Запечені баклажани з грибами, помідорами та сиром: рецепт оригінальної страви

Запечені баклажани з грибами, помідорами та сиром / Фото: Credits

Баклажани, запечені з грибами та сиром, подавайте не лише у гарячому вигляді, а й у холодному – як закуску.

Підготуйте овочі, наріжте, викладіть шарами на деко і запікайте в духовці.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
сир твердий
100 г
гриби
300 г
помідори
5 штук.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
сметана
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Наріжте баклажани тонкими смужками, посипте сіллю і залиште на 15-20 хвилин, щоб пішла гіркота. Промийте холодною водою.
  2. Помідори наріжте тонкими кільцями.
  3. Твердий сир натріть на великій тертці.
  4. Гриби промийте під проточною водою, цибулю очистіть. Наріжте шматочками і обсмажте на олії до м'якості. Подрібніть блендером. Додати сметану, часник, пропущений через прес. Посоліть, поперчіть та перемішайте.
  5. На деко, застелене пергаментним папером, викладіть баклажани. Змастіть грибним фаршем кожен баклажан, потім зверху викладіть помідори та посипте сиром. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

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