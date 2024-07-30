Запечені баклажани з грибами, помідорами та сиром: рецепт оригінальної страви

Баклажани, запечені з грибами та сиром, подавайте не лише у гарячому вигляді, а й у холодному – як закуску.
Підготуйте овочі, наріжте, викладіть шарами на деко і запікайте в духовці.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- сир твердий
- 100 г
- гриби
- 300 г
- помідори
- 5 штук.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- сметана
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Наріжте баклажани тонкими смужками, посипте сіллю і залиште на 15-20 хвилин, щоб пішла гіркота. Промийте холодною водою.
- Помідори наріжте тонкими кільцями.
- Твердий сир натріть на великій тертці.
- Гриби промийте під проточною водою, цибулю очистіть. Наріжте шматочками і обсмажте на олії до м'якості. Подрібніть блендером. Додати сметану, часник, пропущений через прес. Посоліть, поперчіть та перемішайте.
- На деко, застелене пергаментним папером, викладіть баклажани. Змастіть грибним фаршем кожен баклажан, потім зверху викладіть помідори та посипте сиром. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 15-20 хвилин.
Поради:
- Сир використовуйте будь-який.
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