Запечені чипси з брі та хамоном instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Хто сказав, що чипси не можуть стати ресторанною закускою. На сторінці Samura Cooking розповіли, що з правильними інгредієнтами будь-яка проста страва перетворюється на витвір кулінарного мистецтва.

Цей рецепт поєднує хрусткі картопляні чипси, кремовий брі та тонко нарізаний хамон, підсипаний ще й тертим сиром для золотистої скоринки. У результаті виходить смачний, гарячий, тягучий та розкішний перекус, який точно стане хітом на будь-якому столі.

Інгредієнти картопляні чипси 1 велике упаковання сир брі 150–200 г хамон (або прошуто) 80–100 г тертий сир (моцарела, чедер або суміш сирів) 50 г

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C. Вистеліть деко пергаментним папером. Розкладіть чипси рівним шаром на деко. Додайте скибки брі поверх чипсів. Розкладіть тонко нарізаний хамон на брі. Посипте тертим сиром для золотистої скоринки. Запікайте 8–10 хв, поки сир не розплавиться та не стане легким і золотавим.

Подавайте одразу, поки страва ще тепла, тягуча та ароматна.

Запечені чипси з брі та хамоном — це легкий, стильний та смачний спосіб здивувати гостей чи підняти настрій вдома. Всього кілька інгредієнтів, духовка та трохи терпіння — і готово: ароматна, тягуча закуска, яка об’єднує у собі хрусткість, ніжність і легку пікантність.