Запечені деруни у горщику: рецепт смачної страви з грибами

На сторінці Буде смачно разом показали, як приготувати смачні та ароматні деруни запечені у горщику з грибним соусом.

Інгредієнти Картопля 6 шт. Цибуля 1 шт. Яйця 1 шт. Сіль Перець Олія Куряче філе 1 шт. Цибуля 1 шт. Печериці 3-4 шт. Сметана 20% 100 мл Твердий сир 50 г

Приготування:

Натріть картоплю та цибулю на дрібній тертці;

Додайте яйце, сіль і перець;

Добре все перемішайте та обсмажте деруни на сковорідці з олією з обох боків до рум'яної скоринки;

Для соусу наріжте куряче філе, цибулю, печериці;

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте шматочки курячого філе, цибулю і печериці;

В кінці додайте сметану, сіль та перець на свій смак;

Викладіть готові деруни в горщики чергуючи шарами із соусом з грибами;

Зверху посипте тертим сиром і запікайте в духовці при 180°C 15-20 хвилин.

Поради:

Горщик зроблений з глини й усі страви в них виходять ніби з печі, оскільки вони там не киплять.

Смачного!

♬ оригінальний звук - Iryna Bratak @bude_smachno_razom Деруни з грибами в горщику – давня страва української кухні. Подавайте їх до столу обов'язково гарячими Горщик зроблений з глини й усі страви в них виходять ніби з печі, оскільки вони там не кіплять, а мліють‍ Вам знадобиться Для дерунів: • картопля -6 шт • цибуля -1шт • яйця -1шт • сіль і перець за смаком • олія для смаження Для соусу: • куряче філе -1 шт • цибуля -1шт • печериці -3-4 шт • сметана 20% - 100 мл • сіль за смаком • перець за смаком • твердий сир -50 г Процес приготування • Для дерунів натираємо картоплю й цибулю на дрібній тертці. Додаємо яйце, сіль і перець. Добре перемішуємо та обсмажуємо деруни на сковорідці з олією з обох боків до рум'яної скоринки. • Для соусу нарізаємо куряче філе, цибулю, печериці. Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо шматочки курячого філе, цибулю і печериці. В кінці добавляємо сметану. Приправляємо за смаком спеціями і солю. • Викладаємо готові деруни в горщики чергуючи шарами із соусом з грибами . Затираємо все сиром та запікаємо в духовці при 180° 15-20 хвилин. Смачного #деруни #дерунивгорщику #кремзлики #гейзебубелі #картопляники #бабка #українськастрава #простийрецепт

Подавайте їх до столу обов'язково гарячими.

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