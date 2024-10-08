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Запечені деруни у горщику: рецепт смачної страви з грибами

Запечені деруни у горщику: рецепт смачної страви з грибами

Деруни / Фото: Credits

Деруни з грибним соусом – надзвичайно ароматна страва української кухні, яку варто спробувати приготувати.

На сторінці Буде смачно разом показали, як приготувати смачні та ароматні деруни запечені у горщику з грибним соусом.

Інгредієнти

Картопля
6 шт.
Цибуля
1 шт.
Яйця
1 шт.
Сіль
Перець
Олія
Куряче філе
1 шт.
Цибуля
1 шт. 
Печериці
3-4 шт.
Сметана 20%
100 мл
Твердий сир
50 г

Приготування:

  • Натріть картоплю та цибулю на дрібній тертці;
  • Додайте яйце, сіль і перець;
  • Добре все перемішайте та обсмажте деруни на сковорідці з олією з обох боків до рум'яної скоринки;
  • Для соусу наріжте куряче філе, цибулю, печериці;
  • Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте шматочки курячого філе, цибулю і печериці;
  • В кінці додайте сметану, сіль та перець на свій смак;
  • Викладіть готові деруни в горщики чергуючи шарами із соусом з грибами;
  • Зверху посипте тертим сиром і запікайте в духовці при 180°C 15-20 хвилин. 

Поради:

Горщик зроблений з глини й усі страви в них виходять ніби з печі, оскільки вони там не киплять.

Смачного!

@bude_smachno_razom Деруни з грибами в горщику – давня страва української кухні. Подавайте їх до столу обов'язково гарячими Горщик зроблений з глини й усі страви в них виходять ніби з печі, оскільки вони там не кіплять, а мліють‍ Вам знадобиться Для дерунів: • картопля -6 шт • цибуля -1шт • яйця -1шт • сіль і перець за смаком • олія для смаження Для соусу: • куряче філе -1 шт • цибуля -1шт • печериці -3-4 шт • сметана 20% - 100 мл • сіль за смаком • перець за смаком • твердий сир -50 г Процес приготування • Для дерунів натираємо картоплю й цибулю на дрібній тертці. Додаємо яйце, сіль і перець. Добре перемішуємо та обсмажуємо деруни на сковорідці з олією з обох боків до рум'яної скоринки. • Для соусу нарізаємо куряче філе, цибулю, печериці. Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо шматочки курячого філе, цибулю і печериці. В кінці добавляємо сметану. Приправляємо за смаком спеціями і солю. • Викладаємо готові деруни в горщики чергуючи шарами із соусом з грибами . Затираємо все сиром та запікаємо в духовці при 180° 15-20 хвилин. Смачного #деруни#дерунивгорщику#кремзлики#гейзебубелі#картопляники#бабка#українськастрава#простийрецепт ♬ оригінальний звук - Iryna Bratak

Подавайте їх до столу обов'язково гарячими. 

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