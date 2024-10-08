Запечені деруни у горщику: рецепт смачної страви з грибами

Деруни з грибним соусом – надзвичайно ароматна страва української кухні, яку варто спробувати приготувати.
На сторінці Буде смачно разом показали, як приготувати смачні та ароматні деруни запечені у горщику з грибним соусом.
Інгредієнти
- Картопля
- 6 шт.
- Цибуля
- 1 шт.
- Яйця
- 1 шт.
- Сіль
- Перець
- Олія
- Куряче філе
- 1 шт.
- Цибуля
- 1 шт.
- Печериці
- 3-4 шт.
- Сметана 20%
- 100 мл
- Твердий сир
- 50 г
Приготування:
- Натріть картоплю та цибулю на дрібній тертці;
- Додайте яйце, сіль і перець;
- Добре все перемішайте та обсмажте деруни на сковорідці з олією з обох боків до рум'яної скоринки;
- Для соусу наріжте куряче філе, цибулю, печериці;
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте шматочки курячого філе, цибулю і печериці;
- В кінці додайте сметану, сіль та перець на свій смак;
- Викладіть готові деруни в горщики чергуючи шарами із соусом з грибами;
- Зверху посипте тертим сиром і запікайте в духовці при 180°C 15-20 хвилин.
Поради:
Горщик зроблений з глини й усі страви в них виходять ніби з печі, оскільки вони там не киплять.
Смачного!
@bude_smachno_razom Деруни з грибами в горщику – давня страва української кухні. Подавайте їх до столу обов'язково гарячими Горщик зроблений з глини й усі страви в них виходять ніби з печі, оскільки вони там не кіплять, а мліють Вам знадобиться Для дерунів: • картопля -6 шт • цибуля -1шт • яйця -1шт • сіль і перець за смаком • олія для смаження Для соусу: • куряче філе -1 шт • цибуля -1шт • печериці -3-4 шт • сметана 20% - 100 мл • сіль за смаком • перець за смаком • твердий сир -50 г Процес приготування • Для дерунів натираємо картоплю й цибулю на дрібній тертці. Додаємо яйце, сіль і перець. Добре перемішуємо та обсмажуємо деруни на сковорідці з олією з обох боків до рум'яної скоринки. • Для соусу нарізаємо куряче філе, цибулю, печериці. Розігріваємо сковорідку з олією та обсмажуємо шматочки курячого філе, цибулю і печериці. В кінці добавляємо сметану. Приправляємо за смаком спеціями і солю. • Викладаємо готові деруни в горщики чергуючи шарами із соусом з грибами . Затираємо все сиром та запікаємо в духовці при 180° 15-20 хвилин. Смачного #деруни#дерунивгорщику#кремзлики#гейзебубелі#картопляники#бабка#українськастрава#простийрецепт ♬ оригінальний звук - Iryna Bratak
Подавайте їх до столу обов'язково гарячими.
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